Deux nouveaux effets audio/vidéo dans l'application NVIDIA Broadcast 1.2.







Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises de l'application NVIDIA Broadcast très prisée des YouTubeurs et autres diffuseurs de contenu. Celle-ci fonctionne exclusivement avec les cartes graphiques NVIDIA de la gamme RTX (GeForce, Quadro...) qui grâce à leurs processeurs d'intelligence artificielle Tensor Cores offrent différentes fonctionnalités pour optimiser la qualité audio et vidéo du flux d'une webcam que ce soit lors d'une visioconférence, lors d'un streaming sur une plateforme en ligne ou même pour un enregistrement local. Il suffit de sélectionner les périphériques audio et vidéo auxquels appliquer ces effets et tout est ensuite transparent pour l'utilisateur et les autres logiciels de traitement.







La principale fonction disponible avec Broadcast concerne le microphone puisqu'il est possible de supprimer le bruit de fond ambiant ce qui donne des voix plus claires. Cette fonctionnalité était autrefois proposée par l'utilitaire RTX Voice qui a été depuis remplacé par Broadcast. Les autres fonctionnalités de Broadcast s'appliquent au flux vidéo (onglet Camera) et permettent de supprimer l'arrière-plan pour isoler l'utilisateur ou encore de recadrer automatiquement l'image sur l'utilisateur lorsqu'il bouge.



Ce petit rappel étant fait, sachez qu'à l'occasion de la sortie des nouveaux ordinateurs portables basés sur la plateforme NVIDIA Studio et sur les GPU GeForce RTX 3050/3050 Ti, NVIDIA a mis à jour le logiciel Broadcast en version 1.2 (1.2.0.49). Plusieurs améliorations intéressantes ont été ajoutées.



Pour commencer un nouveau filtre audio fait son apparition. Il s'agit du Room Echo Removal qui permet de réduire la réverbération (ou l'écho) qui se produit dans certaines pièces. Toujours concernant le son, NVIDIA indique avoir amélioré la fonction de réduction du bruit de fond. Des cris de chats et chiens supplémentaires sont détectés et automatiquement supprimés. On imagine bien qu'un caniche ne fait pas tout à fait le même aboiement qu'un berger allemand ! Au passage, NVIDIA en a profité pour améliorer les performances et la qualité de ce filtre Noise Removal.



Du côté de la vidéo, l'effet Video Noise Removal fait son apparition. A l'instar de ce que NVIDIA propose pour le son, ce nouvel effet réduit le bruit numérique de l'image pour améliorer la qualité. Cela serait particulièrement efficace lorsque la luminosité ambiante est faible ce qui est généralement le principal problème lorsqu'on se filme.



Pour information, NVIDIA considère ces deux nouveaux effets Room Echo Removal et Video Noise Removal comme expérimentaux (beta). Ils peuvent donc ne pas fonctionner correctement et impacter assez défavorablement les performances graphiques notamment le Video Noise Removal.



A noter aussi une amélioration de la fonction de cadrage automatique. Désormais la caméra ne se "déplace" plus lorsque l'utilisateur reste dans le tiers central de l'image. La caméra suit uniquement les mouvements lorsque le corps se déplace sur les deux autres tiers extérieurs.



Parmi les autres améliorations de Broadcast 1.2, on peut aussi citer la possibilité d'utiliser plusieurs effets simultanément. Jusqu'à deux effets peuvent être combinés par périphérique soit six effets au maximum. Evidemment, plus le nombre d'effets activés est important, plus les performances baissent et leur efficacité peut être moindre.



NVIDIA parle également d'une réduction de la mémoire utilisée par l'installateur de Broadcast, d'une meilleure qualité de la prévisualisation de la webcam ou encore de la correction de plusieurs bugs.



Broadcast 1.2 nécessite l'installation des drivers GeForce Game Ready Driver 465.89, Studio Driver 462.46 ou de versions supérieures.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Application NVIDIA Broadcast 1.2.0.49 pour Windows 10 64 bit (x64) : Cliquez ICI.



