Team Group annonce le développement d'une nouvelle génération de clés USB3.2 x2 de grande capacité.



TEAMGOUP, la première marque de mémoire au monde, n'a pas ménagé ses efforts pour rechercher les dernières technologies en matière de stockage de matériel informatique. Au cours du premier trimestre de cette année, nous avons non seulement démontré notre capacité exceptionnelle à mener l'industrie dans la génération de mémoire DDR5, mais aujourd'hui nous annonçons également une percée technologique majeure dans les produits de stockage, y compris un lecteur flash UFD avec une vitesse de lecture/écriture presque comparable à celle des SSD SATA III, et le SSD externe T-FORCE USB 3.2 avec une capacité de 8 To et une vitesse de lecture/écriture de 2000 Mo/s.







Les clés USB les plus courantes dans le passé utilisaient la spécification USB 2.0, et la vitesse de lecture/écriture est d'environ 25/10 MB/s. La clé USB TEAMGROUP est dotée de la dernière technologie et adopte l'interface haute vitesse USB 3.2 Gen2. La vitesse de transfert réelle peut atteindre environ 600/500 Mo/s, ce qui est presque égal au niveau de performance des SSD SATA III, et la capacité peut atteindre 1 To. TEAMGOUP accompagnera les consommateurs vers la nouvelle génération grâce à sa force technologique. Avec la clé USB compacte de TEAMGROUP, vous pouvez avoir les mêmes performances qu'un SSD externe de la taille d'un toast tranché.



Le SSD externe T-FORCE adopte l'interface USB 3.2 GEN 2x2 et possède une vitesse de lecture/écriture ultime allant jusqu'à 2000 Mo/s, démontrant ainsi la rapidité, l'impitoyabilité et la précision que ce produit met en avant. Cette vitesse est presque deux fois plus rapide que celle de l'interface USB 3.2 GEN2 utilisée dans les SSD externes courants. Selon les résultats des tests effectués par le laboratoire interne de TEAMGROUP, le temps de transfert peut être réduit à environ 20 secondes [1] lors du transfert d'un seul fichier de 10 Go. Il est conçu pour répondre aux besoins des gros utilisateurs de sauvegarde de jeux et des créateurs de vidéos de haute qualité et devrait être commercialisé à l'avenir avec une capacité maximale de 8 To.



TEAMGROUP continue de se consacrer à la recherche et au développement de différents types de produits de stockage. Qu'il s'agisse du développement d'une clé USB UFD d'une taille de seulement 14 x 33 mm, ou du T-FORCE USB 3.2 GEN 2x2 External SSD d'une capacité de 8 To pour seulement 1 cm d'épaisseur, TEAMGROUP représente la nouvelle tendance consistant à transformer un stockage de grande capacité en un produit extrêmement léger et continue à faire des percées à la vitesse de l'éclair.



Note1 : Ce temps réduit est le résultat de fichiers virtuels de 10 Go testés dans le laboratoire interne de TEAMGROUP en utilisant l'USB 3.2 GEN2x2 natif.



TECHPOWERUP