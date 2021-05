Akasa annonce la bande lumineuse RVB SOHO MBA.



Akasa, a lancé une nouvelle gamme de bandes lumineuses RVB adressables dans le cadre de la ligne de produits SOHO. Avec des couleurs vives et lumineuses, ces bandes lumineuses mettent en valeur votre PC et ses composants. Les bandes ont une ambiance futuriste et un effet néon presque "cyberpunk", offrant à votre ordinateur une bande lumineuse flashy et haut de gamme dont vous ne soupçonniez pas l'utilité !







Notre diffuseur en caoutchouc de qualité supérieure permet à l'éclairage LED de se fondre en douceur, ce qui donne des courbes nettes et une esthétique propre. La bande de couleur blanche s'accordera avec les constructions blanches, tout en permettant de se démarquer dans d'autres constructions. Pliez SOHO MBA à votre guise avec la bande flexible et durable, et reliez-les en guirlande pour faire de votre PC une pièce remarquable sur votre bureau.







Comme les autres produits de la gamme SOHO, le SOHO MBA offre plus de 16 millions de combinaisons d'éclairage, qui sont compatibles avec la plupart des logiciels RVB du marché tels que ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion et Razer Chroma RGB. Il suffit de fixer les bandes lumineuses sur les connecteurs RVB de la carte mère pour avoir un contrôle total sur l'éclairage de votre plate-forme.



Prix et disponibilité



Le SOHO MBA est maintenant disponible à la commande en Europe et aux États-Unis avec un PDSF de : 19.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP