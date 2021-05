Carte mère pour ordinateur de bureau AMD 4700S SoC en photo.



Des photos du mystérieux kit de bureau AMD 4700S SoC viennent d'être publiées sur le web, avec l'aimable autorisation de Disclosuzen. Comme nous l'avons rapporté précédemment, le 4700S pourrait être dérivé du SoC semi-personnalisé qu'AMD a initialement co-développé avec Microsoft pour les consoles Xbox Series X/S. Des gros plans de la carte mère du PC révèlent un aspect intéressant : la carte ne dispose d'aucune sortie d'affichage discernable et s'appuie sur une carte graphique PCI-Express. La carte est construite dans le format Mini-ITX et est alimentée par une combinaison conventionnelle de connecteurs d'alimentation ATX 24 broches et EPS 8 broches.























Un dissipateur thermique conçu sur mesure refroidit le SoC. Il n'y a pas d'emplacements mémoire, une quantité inconnue de mémoire câblée se trouvant sous le dissipateur thermique du SoC. Un système audio HD à 6 canaux, un réseau Ethernet câblé et douze ports USB (six USB 3.x et six USB 2.0) constituent le reste des entrées/sorties.



La connectivité de stockage est intéressante : il n'y a pas d'emplacements M.2 NVMe, mais seulement deux ports SATA. On ne sait pas pourquoi AMD a imaginé ce bidule, mais nous pensons qu'il sert deux objectifs : 1) il permet à AMD de récolter les décès avec des iGPU défectueux, et 2) il sert de plateforme de développement décente, pour que les développeurs de jeux puissent au moins optimiser le CPU. L'absence d'interfaces de stockage NVMe indique que cette carte n'est probablement pas destinée au grand public. La disponibilité de la carte dans les canaux de vente au détail semble peu probable, bien que nous ne soyons pas surpris si les fournisseurs sur AliExpress la listent quand même.



TWITTER (Disclosuzen)