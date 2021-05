Viotek présente le moniteur de jeu GFI27DBXA de 27 pouces.



Viotek a présenté le GFI27DBXA, un moniteur de 27 pouces doté d'une résolution native WQHD (2560 x 1440 pixels), d'une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms, qui s'ajoutent à son ensemble de fonctionnalités de jeu.















Le panneau d'affichage IPS qui se cache derrière tout cela est capable d'offrir des couleurs 10-bpc (1,07 milliard de couleurs), des angles de vision de 178°/178°, une luminosité maximale de 600 cd/m² et le HDR, bien que la société n'ait pas précisé s'il s'agissait du DisplayHDR 600. L'écran prend également en charge AMD FreeSync et NVIDIA G-SYNC (compatible). Les entrées d'affichage comprennent deux DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.0.



Le moniteur est également doté de préréglages d'affichage spécifiques aux genres de jeux, de réticules OSD, d'un traitement de surface antireflet et d'un filtrage de la lumière bleue à trois niveaux. Son support permet des réglages d'inclinaison, de hauteur et de rotation à 90°.



Disponible dès maintenant, le Viotek GFI27DBXA est vendu au prix de 370 Dollars.



TECHPOWERUP