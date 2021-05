Thermaltake dévoile les refroidisseurs de CPU+mémoire Floe RC 240 et 360 Snow Edition AIO.



Thermaltake a dévoilé aujourd'hui les refroidisseurs liquides tout-en-un Floe RC 240 Snow Edition et Floe RC 360 Snow Edition, à circuit fermé, pour CPU+mémoire. Ils assurent le refroidissement liquide non seulement du processeur, mais aussi de jusqu'à quatre modules de mémoire.











L'éclairage LED RVB adressable couvre la pompe+bloc, le bloc mémoire et les ventilateurs de 120 mm inclus. Comme les SKU Snow Edition, ils présentent un schéma de couleur blanche qui domine la plupart des éléments du refroidisseur, y compris les ailettes du radiateur.



Le bloc mémoire n'est compatible qu'avec les modules de mémoire DDR4 de la gamme ToughRAM RC de Thermaltake, car il est conçu pour se fixer sur leurs dissipateurs thermiques. Chacun des deux ventilateurs tourne entre 500 et 1 500 tr/min, poussant jusqu'à 59,28 CFM de flux d'air à une pression de 1,31 mm H₂O et un niveau sonore de 28,2 dBA. Parmi les types de sockets CPU pris en charge, on trouve AM4, LGA1200, LGA115x et LGA2066.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP