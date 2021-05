EK présente les couvercles et dissipateurs Quantum Convection D5 et DDC.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, lance ses nouveaux produits de la gamme Quantum pour les pompes DDC et D5, les EK-Quantum Convection D5 et EK-Quantum Convection DDC. Ces couvercles D5 et dissipateurs DDC sont disponibles en trois finitions distinctes - argent, noir et nickel - pour offrir aux utilisateurs différentes options esthétiques.







Les pompes D5, leaders sur le marché, reçoivent un couvercle en aluminium usiné CNC, l'EK-Quantum Convection D5, qui est compatible avec les plaques de distribution EK-Quantum Reflection équipées d'une pompe D5 et les combinaisons pompe-réservoir EK-Quantum Kinetic FLT basées sur le D5. Il est disponible en trois finitions : argent anodisé, noir et nickelé. Il peut être monté sur les pompes D5 d'origine. Il est conçu pour améliorer l'esthétique des pompes. Un design rectangulaire avec un trou pratique pour acheminer le câble et le cacher autant que possible permet de donner un aspect plus propre à la pompe.







Il est compatible avec les produits suivants :







EK-Quantum Convection DDC



Le champion SFF, la pompe DDC, reçoit un dissipateur thermique qui sert également de couverture esthétique.







L'EK-Quantum Convection DDC est un dissipateur en aluminium usiné CNC qui améliore considérablement les performances de refroidissement du moteur et de l'électronique, prolongeant ainsi la durée de vie de la pompe à eau. Un transfert de chaleur optimal est assuré par l'utilisation d'un tampon thermique fermé. Grâce à sa construction métallique et à sa conception à ailettes, ce dissipateur amplifie l'effet du flux d'air. En plaçant la pompe à eau devant un ventilateur ou un radiateur, on améliore considérablement les performances de refroidissement.







En outre, il améliore également l'aspect de la pompe avec une finition métallique élégante - argent, noir ou nickel. Il est compatible avec les unités combinées de la série EK-Quantum Kinetic FLT DDC, les unités combinées pompe-réservoir tubulaires de la série EK-Quantum Kinetic TBE DDC et les futurs produits de la série EK-Quantum Inertia DDC.







Disponibilité et prix



L'EK-Quantum Convection D5 et le DDC sont fabriqués et assemblés en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en pré-commande via la boutique en ligne EK ou le réseau de revendeurs partenaires EK. La livraison des couvercles et des dissipateurs thermiques est prévue pour le début du mois de juin 2021.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP). Note de l'éditeur : le tableau qui nous a été envoyé a été converti en une image visible ci-dessous.







TECHPOWERUP