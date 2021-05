AMD "Navi 24" est le plus petit GPU RDNA2 à ce jour, il pourrait alimenter la série RX 6400.



Le silicium 7 nm "Navi 24" sera très probablement le plus petit GPU discret basé sur l'architecture graphique RDNA2. La puce est apparue dans la documentation technique sous le nom de code "Beige Goby". AMD utilise ces noms de code internes pour repérer les sources de fuites.







On ne connaît pas encore les caractéristiques de la puce "Navi 24", mais elle pourrait être nettement plus petite que la puce "Navi 23" qui équipe la série Radeon RX 6600 et peut-être la série RX 6500, et qui contiendrait jusqu'à 2048 processeurs de flux. La puce "Navi 24" pourrait également aider AMD à concurrencer NVIDIA et un Intel émergent dans les GPU discrets d'entrée de gamme pour ordinateurs portables.



TOM'S HARDWARE