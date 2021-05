Nouveaux drivers pour les cartes Ethernet 2.5/5/10 Gb/s Aquantia/Marvell.







Marvell, qui a racheté la marque Aquantia en 2019, propose de nouveaux drivers Windows 2.2.3.0 pour les contrôleur AQtion PCIe (désormais regroupés dans la gamme FastLinQ Edge) qui peuvent soit être proposées sur des cartes filles PCI Express soit directement intégrées par des OEM sur des cartes mères.







Ces drivers AQtion (Atlantic) supportent les contrôleurs AQtion AQC100 Series et ses nombreuses déclinaisons qui peuvent supporter des débits réseaux Multi-Gig Ethernet de 2.5 Gbit/s, 5 Gbit/s voire 10 Gbit/s comme l'AQC107. Les cartes AQN directement commercialisées sous la marque Aquantia sont également supportées.



Aucun changelog n'est fourni avec ces drivers 2.2.3.0 mais d'après nos constatations, nous pouvons tout de même vous annoncer qu'ils sont désormais pleinement compatibles avec Windows 10 October 2020 Update (20H2). A l'inverse, l'archive ZIP proposée ne contient plus les pilotes pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Marvell a sans doute définitivement mis fin au support de ces systèmes d'exploitation qui en restent à la précédente version 2.1.21. On remarque également la prise en charge de nouvelles cartes réseaux tierces comme les modèles Buffalo LGY-PCIE-MG2 et EDIMAX 10 Gbit/s. Pour finir, ce sont les premiers drivers AQtion à ne plus du tout faire référence à la marque originale Aquantia puisque toutes les occurrences du nom ont été remplacées par Marvell.



A noter qu'un nouveau firmware 3.1.121 est aussi disponible pour les contrôleurs AQC100, AQC107 et AQC111 mais les changements ne sont pas listés.



Un nouveau pilote 2.4.11 pour Linux est aussi de la partie afin de corriger quelques bugs et on constate aussi qu'il supporte les tout nouveaux contrôleurs AQtion AQC113 Series (10 Gbit/s), AQtion AQC114CS (5 Gbit/s), AQtion AQC115C (2.5 Gbit/s) et AQtion AQC116C (1 Gbit/s). A priori cette nouvelle gamme de produits est basée sur le bus PCIe 4.0.



Aucune mise à jour en revanche pour les contrôleurs AQtion USB dont les derniers drivers restent la version 1.8.0.0 de 2019.



Contrôleurs et cartes Marvell/Aquantia PCIe compatibles :



- AQtion AQC100,

- AQtion AQC100S,

- AQtion AQC107,

- AQtion AQC107S,

- AQtion AQC108,

- AQtion AQC108S,

- AQtion AQC109,

- AQtion AQC109S,

- AQtion AQC111,

- AQtion AQC111C,

- AQtion AQC111S,

- AQtion AQC112,

- AQtion AQC112C,

- AQtion AQC112S,

- AQtion AQC113,

- AQtion AQC113C,

- AQtion AQC113CS,

- AQtion AQC114CS,

- AQtion AQC115C,

- AQtion AQC116C,

- AQtion AQN-100,

- AQtion AQN-107,

- AQtion AQN-108.



Téléchargement



- Drivers 2.2.3.0 WHQL pour Windows 10 64 bit (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers 2.2.3.0 WHQL pour Windows 10 32 bit (x86) : Cliquez ICI,

- Drivers 2.4.11 pour Linux 64 bit (x64) : Cliquez ICI,

- Firmware 3.1.121 pour Windows 10 32/64 bit : Cliquez ICI.



