Présentation de la chaise de jeu RVB GALAX pour les passionnés de RGB.



Vous n'avez pas assez d'éclairage RVB éblouissant dans votre installation de jeu ? Pourquoi ne pas opter pour un éclairage RVB supplémentaire, comme la chaise de jeu GALAX avec éclairage RVB. Il n'existe qu'une poignée de chaises de jeu RVB sur le marché aujourd'hui et GALAX souhaite compléter sa gamme GAMER avec l'une d'entre elles. Le GALAX Gaming Chair (GGC-001) est doté de bandes lumineuses RVB sur les bords du siège et du dossier. L'éclairage RVB plaît aux amateurs de RVB et aux streamers car il ajoute de l'ambiance à l'ensemble de la configuration de jeu.







La GALAX RGB Gaming Chair est également livré avec l'ensemble des caractéristiques standard que l'on trouve habituellement dans la plupart des chaises de jeu, comme l'inclusion d'un coussin supplémentaire pour l'appui-tête et le bas du dos, des accoudoirs réglables 4D et un dossier réglable à 180°. L'éclairage RVB du fauteuil de jeu est livré avec un contrôle RVB mais GALAX n'a pas précisé comment il est contrôlé ou s'il prend en charge les technologies de synchronisation RVB de la carte mère.



Le fauteuil de jeu GALAX avec éclairage RVB est disponible en trois couleurs : noir, blanc et rose.







Voici la fiche technique :



- Fauteuil de jeu GALAX (GGC-001) Spécifications,

- Angle du dossier : 90-180° dégrée,

- Largeur du dossier : 53 cm,

- Largeur du siège : 53 cm,

- Pieds : Nylon 350 mm,

- Vérin à gaz : SGS certifié 100 mm Classe 4,

- Éclairage RGB : Oui,

- Accessoires : Coussin d'appui-tête x1, Coussin lombaire x1.



GALAX n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le GALAX Gaming Chair, rendez-vous à l'adresse suivante : Cliquez ICI.



