SHARKOON nous porpose : Les tapis de souris SKILLER SGP30.



Avec le SKILLER SGP30, votre souris restera facilement sur la bonne voie. Grâce à la base antidérapante du tapis de souris, la souris se déplace avec précision sur la surface. La grande taille des tapis offre suffisamment d’espace pour les périphériques, tandis qu'une grande variété de motifs ne laisse aucune place à l'ennui. Qu'elle soit sombre et subtile ou claire et colorée, la large gamme de motifs du SGP30 convient à tous les goûts et offre de bonnes bases pour de longues sessions de gaming.



























Dimensions généreuses



Une plus grande marge de manœuvre offre également plus de possibilités pour atteindre vos objectifs. Pour cette raison, le SKILLER SGP30 en taille XXL, avec une longueur de 900 millimètres et une largeur de 400 millimètres, est presque aussi grand qu'un dessus de table. En plus du clavier et de la souris, le tapis de souris aura également suffisamment de place pour accueillir d'autres accessoires, de sorte que tout soit sous contrôle à tout moment.



Adieu l'ennui



La surface du SKILLER SGP30 se décline en différents motifs qui pourraient difficilement être plus variés. Avec chaque thème, le bureau gaming peut devenir un bosquet impénétrable ou une tempête rougeoyante ou, avec un décor futuriste, peut vous aider à vous plonger dans la prochaine bataille spatiale. Un motif adapté est disponible pour tous les goûts, qu'il s'agisse d'un noir prédominant avec des touches de couleur discrètes, d'un vert électrisant ou d'un feu d'artifice de couleurs.



Une base stable



Grâce au processus d'impression par sublimation, même avec les manœuvres de souris les plus frénétiques, il n'y aura pas d'abrasion sur la surface du tapis. Grâce à la base en caoutchouc, le tapis de souris offre également un maintien sûr, même lorsque la situation devient critique.



Bien protégé et facile à nettoyer



Pour garder les choses au sec, même quand la situation devient intense, la surface textile du SKILLER SGP30 a non seulement des propriétés de glisse optimales, mais elle est également équipée d'un revêtement imperméable. De plus, cela permet au tapis de souris d'être simplement débarrassé de la poussière et de la saleté sous l'eau courante.



Toujours prêt pour l'action



Où que vous alliez, vous n'aurez pas à renoncer aux manœuvres rapides et fluides grâce au matériau flexible du SKILLER SGP30. Celui-ci, ainsi que la faible épaisseur du tapis de souris, lui permet d'être facilement enroulé ou plié et emporté lorsque vous voyagez. Ainsi, vous aurez la base parfaite pour des manœuvres en douceur à tout moment, n'importe où.



