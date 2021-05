ASUS annonce la disponibilité du moniteur portable ProArt Display PA148CTV.



ASUS annonce aujourd'hui la disponibilité du ProArt Display PA148CTV, un moniteur portable FHD de 14 pouces doté d'une dalle IPS antireflet et d'un multitouch capacitif 10 points. Conçu pour les créateurs, il s'agit du premier moniteur portable vérifié par Calman au monde, et il offre des espaces colorimétriques 100% sRGB et 100% Rec. 709. Le ProArt Display PA148CTV est également pré-calibré en usine avec une différence de couleur Delta E < 2 pour une précision des couleurs exceptionnelle.



La molette et le panneau de configuration virtuel ASUS sont conçus pour fonctionner avec les logiciels Adobe compatibles[1], offrant aux utilisateurs des commandes et des raccourcis pour rationaliser leur flux de travail. Les utilisateurs peuvent télécharger la version bêta d'ASUS Dial et de Virtual Control Panel sur le site Web d'ASUS. En outre, le ProArt Display PA148CTV présente un design convivial et comprend un port micro HDMI et deux ports USB-C, une béquille métallique réglable et une prise pour trépied.



















Des couleurs réalistes



Les professionnels de la couleur comptent sur des écrans aux couleurs précises pour s'assurer que leurs créations sont rendues comme prévu. Le ProArt PA148CTV vérifié par Calman est pré-calibré en usine pour une valeur de couleur Delta E < 2 et présente des espaces colorimétriques 100% sRGB et 100% Rec. 709 pour une reproduction exceptionnelle des couleurs. Chaque écran ProArt subit des tests méticuleux pour garantir une gradation des couleurs fluide et les meilleurs visuels.



Panneau multitouch 10 points



L'écran tactile utilisé dans le ProArt PA148CTV est capable de reconnaître jusqu'à 10 points de contact simultanément, ce qui permet une expérience tactile très précise et ultra-réactive. Il offre aux créateurs de contenu un moyen pratique et efficace de travailler, notamment lorsqu'ils ne sont pas au bureau ou au studio.



Conception pratique



Deux ports USB-C fournissent une entrée audio, vidéo et d'alimentation sur un seul câble ; il y a également un port micro HDMI pour se connecter à diverses sources d'entrée.



Le ProArt PA148CTV dispose d'une prise pour trépied qui permet aux utilisateurs de le fixer sur un trépied, ainsi que d'une béquille réglable qui le soutient pour offrir des angles de vue et des positions de travail confortables lors des déplacements. L'élégante pochette en cuir livrée avec l'appareil le protège pendant le transport.



Montez avec précision



Le ProArt PA148CTV est doté des logiciels ProArt Preset et ProArt Palette exclusifs à ASUS. ProArt Preset propose plusieurs modes pour un réglage rapide de la gamme de couleurs, ce qui facilite l'évaluation des couleurs et le montage de photos et de vidéos.



ASUS ProArt Palette permet aux utilisateurs de personnaliser de nombreux paramètres d'affichage, notamment la teinte des couleurs, la température et le réglage du gamma, via des menus intuitifs à l'écran. Elle comprend également des curseurs de niveaux de gris à deux points pour les six couleurs - rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune - offrant aux utilisateurs plus de flexibilité que de nombreux moniteurs concurrents.



Disponibilité et Prix



Le moniteur est disponible pour 399 Dollars aux États-Unis ou l'équivalent dans d'autres régions.



TECHPOWERUP