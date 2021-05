MSI lance deux cartes de la série MINER CMP 30HX.



MSI a récemment annoncé deux nouvelles cartes CMP (Cryptocurrency Mining Processor) 30HX MINER Series : la MSI CMP 30HX MINER et la MSI CMP 30HX MINER XS. Ces nouvelles cartes empruntent les refroidisseurs de la série ARMOR et VENTUS XS respectivement, MSI est l'un des premiers fabricants à proposer plusieurs versions d'une carte CMP, il sera donc intéressant de voir les différences de performance et de prix étant donné que les deux cartes ont des spécifications identiques.











Les deux cartes sont dotées du GPU TU116-100 avec 1408 cœurs et une horloge de base de 1530 MHz avec une horloge de boost de 1785 MHz et 6 Go de mémoire GDDR6. Les cartes sont également dépourvues de sorties d'affichage, comme c'est le cas pour toutes les cartes CMP, et aucune information sur le prix ou la disponibilité n'est disponible.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP