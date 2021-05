NVIDIA met à jour la diffusion pour supprimer l'écho ambiant, les bruits d'animaux et les bruits vidéo.



NVIDIA a mis à jour son logiciel NVIDIA Broadcast en version 1.2, pour inclure encore plus de fonctions qui, selon la société, peuvent transformer n'importe quelle pièce en home-studio. La dernière version peut supprimer l'écho de la pièce, c'est-à-dire la réverbération/échos audio causés par les murs de la pièce, pour restituer une voix claire. Elle peut également détecter et supprimer certains types de bruits d'animaux en arrière-plan, afin que votre chien ne gâche pas un appel important au travail.







Enfin, la technologie de post-traitement vidéo a été améliorée pour réduire le bruit vidéo provenant de conditions d'éclairage non optimales ou de résolutions de web-cam basses. NVIDIA Broadcast peut également être intégré à des plates-formes de streaming populaires comme OBS, AVerMedia et Notch.



TECHPOWERUP