Un échantillon de processeur d'Intel Alder Lake-S a été découvert avec de la mémoire DDR5-4800 pour DOTA 2.



Les prochains processeurs Alder Lake-S d'Intel seront la première tentative de l'entreprise de fournir des solutions à cœur hétérogène, en combinant des IP à faible consommation et à haute performance dans une seule puce. Une autre étape importante que ces processeurs vont franchir est l'adoption de la mémoire DDR5, la première du genre sur les plateformes grand public.



Aujourd'hui, grâce à CapFrameX, un outil de surveillance qui héberge également une base de données d'exécutions de benchmarks, nous disposons d'une information enregistrée provenant d'un système de test équipé d'un processeur Intel Alder Lake-S. Le système testé a repéré un échantillon d'ingénierie de la gamme Alder Lake-S, cadencé à seulement 2,2 GHz. Le nombre de cœurs et leur configuration sont restés inconnus.















Aux côtés du prochain processeur, le système est composé du GPU GeForce RTX 3080 de NVIDIA et d'une mémoire DDR5 fonctionnant à 4800 MHz. Quatre sticks étaient présents, chacun ayant une capacité de 8 Go. Le système qui a fait l'objet de la fuite faisait tourner le jeu DOTA 2 à une moyenne de 119,98 FPS, ce qui ne signifie pas grand-chose, étant donné que nous ne savons pas quels paramètres ont été appliqués et quelle était la résolution. Il y a un graphique montrant le taux de trame du jeu et le temps de trame, qui pourrait être intéressant à regarder. Cependant, la seule nouvelle information qui nous est parvenue est que le Alder Lake-S est déjà capable de jouer à des jeux et que le support de l'écosystème devrait être très bon au lancement.



