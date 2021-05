Présentation des PC de jeu Lenovo Legion avec les nouveaux processeurs Intel Core.



Lenovo pense que des expériences de jeu puissantes et immersives existent à l'intersection du matériel, des logiciels et des services d'assistance. Depuis près de six ans, Lenovo Legion offre des performances sauvages et un design élégant mais sophistiqué à un public croissant de joueurs passionnés.











L'optimisation des performances est au cœur de chaque produit Lenovo Legion, et c'est particulièrement vrai pour la nouvelle gamme de PC de jeu portables dotés des dernières technologies d'Intel et de NVIDIA et de Windows 10. Voici le nouveau produit phare Lenovo Legion 7i de 16 pouces, le puissant nouveau Lenovo Legion 5i Pro de 16 pouces, et les nouveaux Lenovo Legion 5i de 15 et 17 pouces, facilement personnalisables. Les joueurs peuvent compléter leur installation et optimiser leurs expériences d'esport avec la suite de technologies innovantes proposées sur le nouveau moniteur de jeu Lenovo Legion Y25g-30 IPS avec une fréquence de rafraîchissement de 360 Hz ultra-rapide, pour un ensemble complet de jeux au rythme effréné et sans larmes.



Domination et création à parts égales



Propulsé par les derniers processeurs mobiles Intel Core série H de 11e génération, le Lenovo Legion offre aux joueurs et aux créateurs de contenu un choix de processeurs hautes performances pour un streaming supérieur, une faible latence, des images par seconde (FPS) élevées et des performances proches de celles d'un ordinateur de bureau. En partie grâce aux connecteurs d'extension prenant en charge jusqu'à 20 voies PCIe, qui permettent d'augmenter la bande passante et le stockage alloués aux performances d'un composant matériel connecté (par exemple, les cartes graphiques haute vitesse, les disques SSD et les cartes Wi-Fi), il est possible d'améliorer considérablement des tâches telles que le rendu graphique, car il offre des vitesses de chargement plus rapides à partir du disque SSD pendant les parties intenses.



La famille de PC de jeu Lenovo Legion fonctionne sous Windows 10 pour libérer tout le potentiel de votre matériel - capable de répondre aux exigences du multitâche et des charges de travail lourdes avec une fréquence turbo allant jusqu'à 5 GHz pour des performances maximales sur plusieurs cœurs avant overclocking.



Conçus pour être performants avec huit cœurs et 16 threads, ces ordinateurs portables de jeu alimentés par Intel sont dotés de la technologie Thunderbolt 4 pour des connexions d'écran plus fiables, une recharge et des transferts de données plus rapides. Votre ordinateur portable n'a pas à se battre pour la bande passante sur le même canal sans fil que les autres appareils grâce à la connectivité Intel Killer Wi-Fi 6 qui vous permet de regarder des flux de jeu en direct sans ralentissement.



Avec des détails iconiques dans des finitions et des couleurs raffinées que les consommateurs adorent, les nouveaux PC Lenovo Legion offrent les performances remarquables des GPU NVIDIA GeForce RTX Laptop avec les dernières cinématiques en raytracing. Sur le nouveau Lenovo Legion 7i, les joueurs peuvent découvrir de nouveaux niveaux de réalisme avec jusqu'à 165W4 de GPU GeForce RTX 3080 Laptop. De plus, les nouveaux portables Lenovo Legion 5i Pro et Lenovo Legion 5i prennent également en charge les dernières cartes graphiques de NVIDIA, notamment les GeForce RTX 3050 Ti et RTX 3050, offrant toutes deux jusqu'à 95 W de puissance graphique totale pour tirer le meilleur parti des titres de jeux AAA.



Conçus pour élever le niveau de jeu pour une immersion totale, les nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion présentent également les caractéristiques suivantes :



- Une meilleure protection des yeux contre la lumière bleue sur le premier écran d'ordinateur portable de jeu QHD de 16 pouces au monde avec un rapport d'aspect 16:10 et un rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz sur les ordinateurs portables Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion 5i Pro certifiés TÜV.

- Des touches plus rapides de quelques millisecondes par rapport à deux générations précédentes et la précision de Lenovo Legion TrueStrike.

- Système thermique Lenovo Legion Coldfront 3.0 offrant un débit d'air accru de 18 % d'une génération à l'autre et des températures système plus basses pour des parties plus longues sans aucun ralentissement.

- Moteur AI Lenovo Legion AI optimisé pour des taux de trame plus élevés qui réduisent le décalage dans le jeu avec une prise en charge de l'overclock en transférant dynamiquement la puissance entre le CPU et le GPU pour les titres intensifs qui sont soit déjà réglés sur mesure, soit détectés automatiquement par le système.

- Des extras haut de gamme tels que le bouton d'arrêt de la webcam pour une plus grande confidentialité sur le côté de l'ordinateur portable et un large éventail de types de ports d'entrée/sortie (E/S) sur les côtés et à l'arrière pour faciliter la connexion d'accessoires.



Des performances de haut niveau pour les joueurs qui savent faire la différence



Les millisecondes comptent dans les esports, où la victoire et la défaite peuvent dépendre de fréquences d'images plus élevées et d'une latence d'entrée plus faible pour des temps de réaction plus rapides. Conçu pour offrir aux professionnels du jeu une amélioration majeure de la fluidité et de la réactivité, le nouveau moniteur Lenovo Legion Y25g-30-360Hz change véritablement la donne pour les compétitions d'esports grâce au taux de rafraîchissement le plus rapide au monde. Associé aux technologies NVIDIA G-SYNC et NVIDIA Reflex, ce moniteur est conçu pour éviter le larmoiement de l'écran et le flou de mouvement. Les joueurs bénéficieront d'une faible latence, ce qui rendra les jeux immersifs et réalistes.



Proposé dans la taille d'écran moyenne idéale de 24,5 pouces pour les joueurs sérieux, pour une plus grande concentration, avec la technologie Eye Comfort pour réduire la fatigue oculaire, ainsi que des fonctions de levage/inclinaison et de support pivotant/basculant pour un confort ergonomique lors des combats nocturnes, le Lenovo Legion Y25g-30 offre une expérience utilisateur personnalisée. Le puissant centre logiciel Artery de Lenovo aide les joueurs à personnaliser rapidement les paramètres d'affichage en fonction de leurs préférences via une interface conviviale, tandis que les outils de jeu de Lenovo Artery, tels que le point de visée, la minuterie, la fréquence d'images, le contrôle de l'éclairage et la configuration des touches de raccourci, offrent un contrôle total pour que vous puissiez vous concentrer sur la victoire.



Avec un mode pour un temps de réponse extrême de 1 ms, le Lenovo Legion Y25g-30 est conçu pour éliminer les traînées et les images fantômes dans les jeux. Cette dalle IPS offre des performances de visualisation grand angle et de couleurs vives à 99 % de la gamme de couleurs sRGB nécessaires pour gagner ; sa luminosité de 400 nits et son effet HDR maximal s'associent pour rendre le contenu à l'écran plus réaliste. Ajoutez du style en réglant les effets d'éclairage RVB de votre moniteur et écoutez le son sans avoir besoin de périphériques externes grâce à ses deux haut-parleurs intégrés de 3 W. Si vous aimez votre casque de jeu, gardez-le en sécurité sur le crochet intégré du moniteur lorsque vous ne l'utilisez pas.



Lorsque vous jouez à des jeux compétitifs, une latence système plus élevés de bout en bout peut faire une différence significative dans les performances des compétences brutes d'un joueur. En bref, plus tôt vous associerez votre GPU GeForce RTX à un nouvel écran de jeu à 360 Hz comme le Lenovo Legion Y25g-30, plus vos coups seront rapides.



Pour gagner - Lenovo Legion Ultimate Support



En plus d'être un leader dans le domaine des PC, Lenovo s'est engagée à fournir des solutions de bout en bout à sa communauté de joueurs. Nous proposons Legion Ultimate Support, une offre complète de services et d'assistance spécifiquement destinée à notre légion de joueurs, sur de nouveaux marchés en dehors de l'Amérique du Nord. Et comme la plupart des techniciens d'assistance de niveau avancé de Legion sont également des joueurs et possèdent de nombreuses connaissances, les clients possédant un PC Lenovo Legion peuvent obtenir des réponses à leurs questions tout en apprenant des trucs et astuces de jeu, qu'ils appellent, envoient un e-mail ou participent à un chat en direct depuis le Canada, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, les Philippines, Singapour, Taiwan, la Thaïlande, le Vietnam ou les États-Unis. Si les clients préfèrent une approche plus informelle pour demander occasionnellement des conseils sur les derniers produits de jeu et des suggestions de logiciels, les membres de Legion Ultimate Support contribuent également sur les forums de discussion de la communauté en ligne de Legion.



Prix et disponibilité aux États-Unis



- L'ordinateur portable Lenovo Legion 7i équipé d'un processeur Intel Core i9 HK de 11e génération sera proposé à partir de 1 769.99 Dollars et devrait être disponible à partir de juin 2021.

- L'ordinateur portable Lenovo Legion 5i Pro, équipé d'un processeur Intel Core i7 H de 11e génération, sera proposé à partir de 1 329.99 Dollars et devrait être disponible à partir de juin 2021.

- L'ordinateur portable Lenovo Legion 5i, disponible avec un écran de 15 ou 17 pouces et un processeur Intel Core i7 H de 11e génération, sera proposé à partir de 969.99 Dollars et devrait être disponible à partir de juillet 2021.

- Le moniteur de jeu Lenovo Legion Y25g-30 avec G-SYNC sera proposé à partir de 699.99 Dollars et devrait être disponible à partir d'octobre 2021.



TECHPOWERUP