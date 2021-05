Alphacool annonce les refroidisseurs de CPU liquides Eisbaer Pro Aurora 240 et 360 AIO.



L'Alphacool Eisbaer Pro représente une variante spéciale de la gamme Alphacool AIO. Les caractéristiques standard de tous les Alphacool Eisbaer AIO restent les mêmes. Il s'agit notamment des radiateurs en cuivre pur, de la possibilité d'élargir la boucle grâce à la fixation rapide et, bien sûr, de la plaque froide en cuivre nickelé. La nouvelle pompe DC-LT 2 est utilisée comme pompe. Cette pompe est déjà utilisée avec le GPU AIO Eiswolf 2. Un nouvel arbre de pompe et une électronique améliorée ont rendu la pompe encore plus fluide.











La particularité de l'Eisbaer Pro est sa base de refroidissement nettement plus grande qui a été spécialement développée pour les processeurs AMD Threadripper et Intel LGA 3647. Cependant, l'Eisbaer Pro convient également à l'actuel socket AMD Ryzen AM4. Grâce à la plaque de refroidissement nettement plus grande, les processeurs AMD Ryzen AM4 sont particulièrement bien refroidis, car tous les cœurs sont certainement entièrement couverts par les ailettes de refroidissement.











Des versions supplémentaires utilisant les radiateurs de 280 mm et 420 mm seront disponibles sous peu.



Caractéristiques techniques



Caractéristiques techniques du radiateur L x l x H 279 x 124 x 30 mm (version 240) ; 390 x 120 x 25 mm (version 360)

Matériau ailettes de refroidissement, chambres, canaux de refroidissement : Cuivre

Matériau des filetages : Laiton

Matériau du boîtier extérieur : acier inoxydable

Filets G 1/4" : 2x pour les tubes

Pour la taille du ventilateur : 120 mm

Options de montage du ventilateur : 2x unilatéral / 4x bilatéral (version 240) ; 3x unilatéral/6x bilatéral (version 360)



Caractéristiques techniques du refroidisseur et de la pompe



- Dimensions (L x l x H) : 64 x 79 x 54,3 mm,

- Matériau du fond du refroidisseur : Cuivre nickelé,

- Filetages : 2x G1/4" (+ 1x Fillport G1/4"),

- Type de pompe : DC-LT,

- Vitesse de la pompe : 2600 rpm (+/- 10%),

- Débit maximal : 75 L/h,

- Voltage : 12 V DC.



Caractéristiques techniques du ventilateur



- Vitesse : 0 - 2500 RPM,

- Pression statique : 3.17 mm H2O,

- Débit d'air : 119,8 m³/h,

- Dimensions : 120 x 120 x 25 mm.



Liste des compatibilités



- AMD : AM4/TR4/sTRX4/SP3/sWRX8,

- Intel : 2011/2011-3/2066/3647 Narrow & Square.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP