ASUS dévoile le ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP T16G basé sur le silicium XTXH, Boost 2525MHz.



ASUS a mis à jour aujourd'hui sa gamme de cartes graphiques phares de la série AMD Radeon RX 6000 avec la nouvelle ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP T16G. Cette carte est visuellement identique à la ROG Strix LC RX 6900 XT O16G lancée par la société en décembre dernier, mais avec une poignée de mises à jour. La plus importante est le nouveau silicium "Navi 21 XTXH", le plus haut niveau de la puce RDNA2 d'AMD, qui permet des fréquences d'horloge au moins 10% plus élevées que la RX 6900 XT standard.



ASUS l'a encore amélioré, avec une fréquence de boost maximale de 2525 MHz, contre 2365 MHz sur l'original (O16G). Les horloges de jeu ont été augmentées à 2375 MHz, par rapport aux 2135 MHz de l'O16G. Vous avez remarqué que les horloges de jeu du nouveau T16G sont plus élevées que les horloges de boost maximum de l'O16G original ? C'est la magie du nouveau silicium XTXH.











En dehors de cela, la société n'a apporté aucun changement à la conception visuelle. Une solution de refroidissement hybride liquide+air domine le produit. La solution de refroidissement liquide en boucle fermée de l'AIO tire la chaleur du GPU et des puces mémoire environnantes, tandis qu'une plaque de base et une plaque arrière épaisse tirent la chaleur des autres composants, qui est ventilée par un ventilateur latéral. L'AIO est refroidie par un radiateur de 240 mm x 120 mm. La carte continue à être alimentée par une combinaison de trois connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches.



La société n'a pas révélé le prix, mais il est fort probable qu'il avoisine les 2 000 Dollars.



