SteelSeries dévoile la souris de jeu polyvalente multigenre Rival 5.



SteelSeries a annoncé mardi la Rival 5, une souris de jeu ambidextre que ses fabricants qualifient de "polyvalente" et "multigenre". Bien que de forme ambidextre, la disposition des boutons favorise la main droite. Outre les quatre boutons situés sur le dessus, cinq autres sont situés sur le côté gauche. Associés à un logiciel, ils sont configurés de manière pratique non seulement pour les FPS et les MOBA, mais aussi pour les RPG.



















Sous le capot, le SteelSeries Rival 5 utilise un capteur TrueMove Air dérivé de PixArt avec une résolution de 18 000 cpi. Le taux d'interrogation est de 1000 Hz ou 1 ms. Les boutons principaux sont basés sur des interrupteurs Golden Micro IP54 qui peuvent supporter jusqu'à 80 millions de clics. La souris est livrée avec 10 zones d'éclairage, utilisant des RVB adressables capables d'offrir 16,8 millions de couleurs. Mesurant 128,8 mm x 63,35 mm x 28,20 mm (LxlxH), elle pèse 85 g.



Disponible dès maintenant, elle est vendue au prix de 69.99 Dollars.



TECHPOWERUP