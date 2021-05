PNY annonce la mémoire de bureau XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 4,000MHz.



PNY a annoncé aujourd'hui l'ajout de la mémoire de bureau XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 4 000 MHz à sa gamme de mémoires pour PC de jeu haute performance XLR8. Les nouveaux modules à 4 000 MHz offrent les niveaux de performance overclockés toujours plus élevés exigés par les joueurs d'aujourd'hui, tandis que l'éclairage RGB ajoute du style à tout PC.







Les jeux devenant de plus en plus compétitifs, les joueurs exigent des performances plus rapides de leurs systèmes. PNY répond à cette demande avec chaque ajout à la gamme XLR8. Pour les créateurs qui cherchent à éditer des vidéos ou à rendre des photos, les étudiants qui veulent être les premiers à avoir les réponses, ou les joueurs acharnés qui cherchent à tirer le maximum d'images par seconde (FPS) de leur système, PNY a tout prévu.



Construit pour les performances



Rigoureusement conçus pour des performances extrêmes, ces nouveaux modules ont été sélectionnés pour leur durabilité et leur excellente dissipation de la chaleur grâce au dissipateur thermique en aluminium intégré. Associés à des profils XMP 2.0 préconfigurés pour un overclocking automatique et cohérent, les mémoires de bureau PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 4 000 Hz offrent des performances extrêmes en overclocking et sont entièrement compatibles avec les dernières plateformes Intel et AMD.



Conçu pour impressionner



Lorsque vous mettez à niveau un PC de jeu, les performances ne doivent pas compromettre le style. La mémoire de bureau PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 4 000 MHz impressionnera par sa configuration 5x2 de LED RVB et sa lentille de guidage de la lumière givrée massive, qui, combinées, créent des effets lumineux brillants pour s'adapter à n'importe quel thème de système. Les éléments RVB sont compatibles avec les principales marques de cartes mères et sont prêts à être synchronisés avec Asus AURA SYNC, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSI Mystic Light Sync, et ASRock Polychrome SYNC pour des niveaux de contrôle impressionnants.



Spécifications du produit :



- Fréquence : 4,000 MHz (PC4-32000),

- Latence CAS : 18,

- Tension : 1,35 V,

- Refroidissement : Diffuseur de chaleur en aluminium intégré,

- Éclairage : Éclairage RGB intégré,

- Garantie : Garantie limitée à vie et assistance technique basée aux États-Unis 24/7.



Disponibilité du produit



Le kit PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 4 000 MHz Desktop 16 GB (2 x 8 GB) est disponible immédiatement sur Amazon, Best Buy.com et www.pny.com.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP