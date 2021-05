NVIDIA annonce les GeForce RTX 3050 Ti Mobile et RTX 3050 Mobile.



Parallèlement au lancement par Intel de la série de processeurs de bureau Core de 11e génération "Tiger Lake-H", NVIDIA a présenté ses processeurs graphiques GeForce RTX 3050 Ti (mobile) et RTX 3050 (mobile) de milieu de gamme. Les deux puces sont conçues pour une puissance 3D typique comprise entre 35 W et 80 W. Les deux puces sont basées sur le nouveau silicium "GA107" de 8 nm. Cette puce "Ampère" contient physiquement 2 560 cœurs CUDA répartis sur 20 multiprocesseurs de streaming, avec 80 cœurs tenseurs, 20 cœurs RT et une interface mémoire GDDR6 de 128 bits.







La GeForce RTX 3050 Ti (mobile) semble exploiter au maximum le silicium du GA107, avec ses 2 560 cœurs CUDA, 80 cœurs tenseurs, 20 cœurs RT et 4 Go de mémoire GDDR6 sur le bus mémoire de 128 bits de la puce. La RTX 3050 est légèrement réduite, avec 16 des 20 SM activés. Cela représente 2 048 cœurs CUDA, 64 cœurs tenseurs et 16 cœurs RT. La mémoire reste la même - 4 Go GDDR6. Les fréquences d'horloge varient énormément en fonction du modèle d'ordinateur portable, mais en général, la RTX 3050 Ti peut monter jusqu'à 1695 MHz, tandis que la RTX 3050 peut monter jusqu'à 1740 MHz. Les deux puces tirent parti de PCI-Express 4.0 et de Resizable BAR. La société n'a pas révélé les horloges de mémoire.



