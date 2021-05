GIGABYTE annonce un ordinateur portable de jeu professionnel AORUS équipé de 8 cœurs de la 11e génération.



GIGABYTE, la première marque d'ordinateurs personnels, présente aujourd'hui (5/11) les modèles AORUS 15P et AORUS 17G de la série d'ordinateurs portables de jeu AORUS Professional, avec processeur Intel de 11e génération, ainsi que le modèle phare en édition limitée, AORUS 17X. La vitesse et les performances optimisées sont le thème de cette série d'ordinateurs portables de jeu. Équipé du processeur Intel 45 W à 8 cœurs de la série H, contrairement à la version H35 à 6 cœurs sortie au début de l'année, le nouveau processeur est d'un tout autre niveau, avec une croissance significative de 25 % des performances par rapport au modèle précédent.



Associés aux GPU pour ordinateurs portables de la série RTX 30, avec la fonction Resizable BAR, Dynamic Boost 2.0 pour une optimisation intelligente de la configuration du système, ainsi que le système de refroidissement exclusif WINDFORCE Infinity, les nouveaux ordinateurs portables de jeu sont conçus pour des performances ultimes. Doté d'une dalle de 360 Hz, le 17G offre aux joueurs invétérés une expérience de jeu complète et exquise, qu'il s'agisse de l'aspect visuel, du retour tactile ou des performances du système.







L'ordinateur portable de jeu AORUS 15P est équipé d'un Intel Core i7-11800H de 45 W (8 cœurs et 16 threads) et de GPU pour ordinateur portable de la série RTX 30 de première qualité (jusqu'à 130 W). À l'intérieur de ce châssis fin et élégant, le système de refroidissement exclusif WINDFORCE Infinity offre une efficacité accrue de 30 % par rapport à la génération précédente. L'écran Full HD 360 Hz offre une expérience de jeu immersive ultime, avec une technologie de nouvelle génération déployée à 100% dans chaque partie de la machine.



Les nouvelles mises à niveau prennent en charge les dernières spécifications, notamment DDR4 3200, Thunderbolt 4 et PCIe Gen 4.0. Parmi celles-ci, la bande passante de transmission du SSD PCIe Gen 4.0 double la capacité du Gen 3.0, ce qui permet une vitesse de lecture plus rapide pour faire face à l'augmentation constante des fichiers de jeu. Il prend en charge la toute dernière sortie vidéo HDMI 2.1 4K@120Hz, permettant aux joueurs de profiter de l'expérience de jeu la plus exaltante avec un grand écran, une haute résolution et aucune image rémanente.







AORUS 17G : Votre station de combat de haut niveau



Alors que nous entrons dans la quatrième année de coopération entre AORUS et le célèbre club international G2 Esports, cette collaboration permet à AORUS 17G d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performances. L'AORUS 17G a non seulement bénéficié d'une mise à niveau de ses performances pour satisfaire les normes élevées des joueurs professionnels, mais il est également doté d'un panneau de jeu Full HD 300Hz, dont le taux de rafraîchissement élevé élimine efficacement toutes les images rémanentes et apporte des avantages inégalés aux joueurs de jeux FPS comme CS:GO.



Le clavier mécanique d'Omron a préservé le toucher de l'interrupteur bleu dans une taille plus petite, intégré à l'ordinateur portable léger et fin. Un point d'actionnement plus court et une saisie plus rapide aident grandement les joueurs en termes de vitesse et de cohérence. AORUS vise à améliorer l'expérience de jeu totale des joueurs d'esports en assurant une puissance et une vitesse intégrées, des performances du système à l'affichage visuel, en passant par la réponse tactile, le tout pour donner aux joueurs un avantage supplémentaire.



Disponible pour un retour limité, le modèle phare : AORUS 17X



Le modèle phare AORUS 17X fait son retour limité à l'occasion de la sortie de la nouvelle génération de processeurs et de cartes graphiques. Au milieu de la tendance à la finesse et à la légèreté sur le marché des ordinateurs portables, l'AORUS 17X est devenu plus épais car il a été conçu pour placer la performance au-dessus de tout. Pour libérer tout le potentiel de l'I9-11980HK et de la RTX3080 overclockables, il est également équipé du composant de refroidissement ultime - Vapor Chamber, qui augmente la capacité de refroidissement de 37 %.



En plus du clavier mécanique et de la dalle rapide à 300 Hz, il dispose également d'un haut-parleur intégré à 2.1 canaux et d'un convertisseur numérique-analogique ESS Sabre, offrant une qualité sonore optimale Hi-Res sans aucune perte. Sa vente est exclusive dans certains pays seulement, si vous êtes un fan d'AORUS, ne ratez pas l'occasion de posséder le modèle phare.



Voici les fiches techniques :











