AeroCool dévoile le boîtier moyenne tour : Le Gladiator Duo.



AeroCool a dévoilé aujourd'hui le Gladiator Duo, un boîtier ATX mid-tower avec une touche de symétrie bilatérale dans son design. Une bande lumineuse ARGB court sur toute la hauteur du boîtier au niveau du panneau avant. Les prises d'air du ventilateur frontal sont situées sur les bords inférieur et supérieur du panneau frontal.



Les entrées/sorties de la face avant sont situées en haut, à côté d'une sortie supérieure de 2x 120 mm. Du verre trempé recouvre le panneau latéral gauche. À l'intérieur, le boîtier présente une disposition à cloisons horizontales. Vous avez de la place pour des cartes graphiques jusqu'à 32,6 cm de longueur et des refroidisseurs de CPU jusqu'à 16 cm de hauteur.



















Les options de ventilation de l'AeroCool Gladiator Duo comprennent trois prises d'air de 120 mm ou deux de 140 mm le long du panneau avant, deux sorties d'air supérieures de 120 mm et une sortie d'air arrière de 120 mm. Le stockage comprend deux plateaux de 3,5 pouces/2,5 pouces, un support de 3,5 pouces/2,5 pouces sur le dessus du plateau et deux supports supplémentaires de 2,5 pouces derrière le plateau de la carte mère. La connectivité du panneau avant comprend deux prises USB3 type A et des prises HDA. Le boîtier mesure 210 mm x 519 mm x 404 mm (LxHxP), et est fabriqué principalement en acier SPCC.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP