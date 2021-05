La gamme de cartes mères Fanless X570S de MSI a été dévoilée.



La X570S est une nouvelle série de cartes mères d'AMD qui offre un refroidissement du chipset sans ventilateur pour des opérations silencieuses. Cette nouvelle série de cartes mères est dotée d'un chipset optimisé avec des fonctions d'économie d'énergie pour obtenir un design sans ventilateur. Bien qu'il y ait actuellement quelques cartes X570 passives, leur prix est élevé et ces nouvelles cartes X570S seront les bienvenues. MSI prévoirait de sortir huit nouvelles cartes mères X570S pour remplacer ses offres X570 haut de gamme et grand public. La MSI X570S Carbon semble être une refonte complète plutôt qu'un changement de chipset avec des dissipateurs thermiques plus grands, des ports SATA plus nombreux et diverses autres améliorations.











La gamme complète :



- MEG X570S ACE MAX,

- MEG X570S UNIFY-X MAX,

- MPG X570S GAMING CARBON MAX WIFI,

- MPG X570S GAMING EDGE MAX WIFI,

- MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI,

- MAG X570S TORPEDO MAX,

- X570S PRO-MAX WIFI,

- X570S-A PRO MAX.



WCCFTECH