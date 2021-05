La NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti modifié pour supporter 22 Go de mémoire GDDR6.



Vous êtes-vous déjà demandé si votre carte graphique pouvait contenir un peu plus de VRAM que ce qu'elle est censée contenir ? Si vous avez un peu de temps libre et de bonnes compétences en soudure, vous pouvez le découvrir vous-même en plaçant des puces VRAM de plus grande capacité à la place de la mémoire standard. C'est exactement ce que VIK-on, un moddeur de matériel russe, a fait avec ses cartes graphiques.



Auparavant, VIK-on a modifié la NVIDIA GeForce RTX 2070 pour qu'elle prenne en charge 16 Go de mémoire GDDR6 et a modifié la GeForce RTX 3070 de NVIDIA pour qu'elle prenne également en charge 16 Go de mémoire GDDR6. Aujourd'hui, VIK-on a remis ça et le moddeur a testé ses compétences en prouvant qu'il est possible d'installer 22 Go de mémoire GDDR6 sur la carte graphique GeForce RTX 2080 Ti.











Le moddeur a pris un GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti cassé qui était en très mauvais état. Il a dû ressouder le GPU et réparer certaines traces de PCB cassées. Enfin, après cela, il a essayé d'installer plus de VRAM que la carte n'en avait à l'origine. Le SKU TU102 est capable de gérer jusqu'à 48 Go de VRAM, comme on le voit avec le GPU Quadro RTX 8000. Cependant, le problème serait le support du firmware.



VIK-on a utilisé un strap mod, conduisant le BIOS du GPU à croire qu'il y a beaucoup plus de mémoire présente par rapport à la version stock, et la carte a réussi à démarrer. La carte a réussi à démarrer, mais elle a présenté des scintillements à l'écran et des problèmes de stabilité, ce qui signifie que le mod n'est pas très réussi.











En outre, l'un des plus gros problèmes était que VIK-on ne pouvait pas se procurer onze puces GDDR6 de 16 Go pour réaliser la configuration VRAM GDDR6 de 22 Go. Cependant, il a été prouvé qu'avec des compétences de soudure appropriées et un peu de chance pour trouver des composants, vous pouviez modifier votre carte graphique GeForce RTX 2080 Ti pour supporter 22 Go de VRAM.



La vidéo de VIK-on : Cliquez ICI.



TOM'S HARDWARE