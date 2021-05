Thermaltake annonce que les refroidisseurs de liquide tout-en-un TOUGHLIQUID ARGB Sync sont désormais disponibles à la vente.



Thermaltake, la première marque de PC DIY haut de gamme pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire pour enthousiastes, a le plaisir d'annoncer qu'une nouvelle série de refroidisseurs - les refroidisseurs de liquide tout-en-un ARGB Sync 240/280/360 TOUGHLIQUID - est désormais disponible à la vente.















Cette série de refroidisseurs de liquide tout-en-un est équipée de ventilateurs TOUGHFAN, un ventilateur supérieur avec des vitesses allant jusqu'à 2000RPM et seulement 22,3 dBA et 33,2 dBA pour TOUGHFAN 12 et TOUGHFAN 14 respectivement ; il existe différentes tailles de ventilateurs correspondant aux différentes dimensions des radiateurs, les utilisateurs peuvent choisir entre 240 mm, 280 mm et 360 mm pour obtenir les meilleurs résultats de refroidissement de manière silencieuse.



En outre, il y a un waterblock de haute performance avec une plaque de base en cuivre, qui expédie la chaleur efficacement. De plus, une pompe de haute qualité distribue un flux d'eau régulier, maintenant la plaque de cuivre continuellement froide. Grâce au tube à faible évaporation, la perte de liquide de refroidissement peut être minimisée, ce qui permet de ne pas avoir à le remplir. En outre, un contrôleur intégré exclusif est installé sur le côté du bloc d'eau, ce qui permet de gagner de l'espace en s'intégrant au bloc d'eau et, en même temps, d'éliminer l'encombrement lié au routage des câbles.



Grâce à sa disposition bien conçue, les utilisateurs peuvent changer sept modes d'éclairage, huit couleurs différentes et quatre vitesses sans avoir besoin d'un contrôleur externe. À l'avant du bloc d'eau, un capuchon rotatif à 360° avec 6 LED est conçu pour apporter à la fois praticité et commodité ; les utilisateurs peuvent faire pivoter le capuchon facilement et faire en sorte que le logo TT soit orienté dans la bonne direction même après l'installation.



Sa conception en finition miroir améliore l'esthétique ; la lumière semble plus douce sous sa surface pulvérisée. De plus, cette série ARGB Sync prend en charge les cartes mères compatibles RVB 5 V, ce qui permet aux utilisateurs de changer les effets lumineux avec le logiciel de la carte mère.



Dans l'ensemble, ce bloc d'eau prend en charge les supports universels Intel et AMD ; les utilisateurs de CPU différents peuvent toujours profiter d'effets d'éclairage splendides avec une installation rapide. Si vous recherchez un refroidisseur à la fois fonctionnel et esthétique, le refroidisseur de liquide TOUGHLIQUID ARGB Sync All-In-One est votre meilleure option !



Disponibilité



Les refroidisseurs de liquide TOUGHLIQUID 240/280/360 ARGB Sync All-In-One sont désormais disponibles à la vente auprès du réseau mondial de revendeurs et distributeurs agréés Thermaltake.



Pour plus d'informations :



- TOUGHLIQUID 240 : Cliquez ICI,

- TOUGHLIQUID 280 : Cliquez ICI,

- TOUGHLIQUID 360 : Cliquez ICI.



