HyperX annonce des ajouts de mémoire haute vitesse Predator DDR4.



HyperX, la division gaming de Kingston Technology Company, Inc. et marque leader dans le domaine du gaming et des esports, annonce aujourd'hui la sortie de trois kits de mémoire DDR4 Predator haute vitesse en versions de fréquence 5000 MHz, 5133 MHz et 5333 MHz. Les nouvelles options de fréquence seront disponibles sous forme de modules de 8 Go en kits de deux et comprennent un dissipateur thermique en aluminium noir et un PCB noir pour compléter le look des dernières constructions de PC par les constructeurs de systèmes et les amateurs de PC DIY.



La mémoire HyperX Predator DDR4 ultra-rapide a été utilisée pour établir le record mondial d'overclocking à 7200 MHz le mois dernier et à 7156 MHz en mars. HyperX Predator DDR4 offre une mémoire haute performance associée à un style audacieux et agressif. La nouvelle fréquence phare disponible à l'achat est passée à 5333 MHz avec une latence de CL20. Les modules de mémoire HyperX sont Intel XMP-ready avec des profils certifiés optimisés pour les derniers chipsets d'Intel et compatibles avec de nombreux chipsets récents d'AMD.







"Après les annonces d'overclocking record utilisant les fréquences HyperX Predator DDR4, HyperX est heureux d'élargir ses offres avec les derniers ajouts à haute vitesse", a déclaré Kristy Ernt, DRAM business manager, HyperX. "Les nouveaux produits offrent des composants haut de gamme avec des vitesses plus rapides, des performances élevées avec une fiabilité maximale et une grande esthétique offrant plus d'options aux joueurs qui construisent un nouveau PC."



La famille de produits HyperX Predator DDR4 est disponible de 2666 MHz à 5333 MHz avec des latences de CL13 à CL20. HyperX Predator DDR4 est disponible en modules simples de 8 à 32 Go et en kits de deux, quatre et huit avec des capacités de 16 à 256 Go.



Voici la fiche technique :







Disponibilité



Les modules HyperX Predator DDR4 sont testés à 100 % en usine en termes de vitesse et bénéficient d'une garantie à vie. Les modules Predator DDR4 sont disponibles auprès du réseau de détaillants et d'e-tail d'HyperX.



