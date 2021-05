ASUS présente les ordinateurs portables ROG Zephyrus S17 et M16 "Tiger Lake-H".



Avant son lancement à la fin du mois, les fabricants d'ordinateurs portables commencent à présenter leurs prochains ordinateurs portables de jeu équipés de processeurs mobiles Core de 11e génération "Tiger Lake-H", dont le nombre de cœurs peut atteindre 8. ASUS organisera un événement médiatique demain (11 mai) pour lancer ses premiers ordinateurs portables "Tiger Lake-H", qui suivra probablement la présentation publique des nouveaux processeurs par Intel. La vidéo teaser de l'événement ASUS révèle au moins deux ordinateurs portables de la marque ROG Zephyrus, le Zephyrus S17 et le Zephyrus M16.











Le M16 semble être le plus compact des deux, avec un style caractéristique des générations précédentes d'ordinateurs portables ROG Zephyrus. Les LED montées sur le couvercle sont désormais en couleur. Le S17, quant à lui, est une toute autre bête. Les teasers révèlent un clavier et un écran tactile surélevés sur la moitié inférieure du clapet. L'espace entre cette élévation et la base ouvre probablement des évents supplémentaires pour refroidir le processeur et le GPU en dessous. Il pourrait s'agir de l'ordinateur portable de la gamme ASUS qui utilise le Core i9-11980HK de 65 watts, la bête à 8 cœurs/16 threads qui peut atteindre une vitesse de 5,00 GHz.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VIDEOCARDZ