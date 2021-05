TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.39.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, le petit, mais puissant logiciel qui vous donne des informations, une surveillance et des diagnostics du sous-système graphique de votre PC. La version 2.39.0 ajoute la prise en charge de la solution graphique intégrée Gen12 Xe LP que l'on trouve dans les processeurs Intel Core de 11e génération "Rocket Lake". GPU-Z a également la capacité de distinguer la nouvelle variante "Navi 21 XTXH" de la Radeon RX 6900 XT, de la RX 6900 XT standard. La prise en charge est également ajoutée pour les cartes NVIDIA RTX 3060 Mobile, RTX 3050 Ti Mobile, RTX 3050 Mobile, RTX A5000, T500, CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 90HX ; et AMD Radeon Pro W5500M, et Barco MXRT 4700.







La version 2.39.0 apporte également des améliorations dans plusieurs domaines. La fonction de capture d'écran intégrée est rafraîchie pour mieux capturer la zone de la fenêtre. Le vidage XML est rendu plus utilisable, avec des informations qui incluent le support UEFI du BIOS, le statut WHQL, la date du pilote, DXR, DirectML, OpenGL et Resizable BAR. Le capteur d'utilisation de la mémoire vidéo est désactivé sur les GPU NVIDIA compatibles avec le mode TCC. Un certain nombre de problèmes mineurs ont également été corrigés, liés à la détection de Resizable BAR, aux lectures d'horloge sur les GPU mobiles AMD RDNA2, à un bogue avec la détection OpenGL sur certains systèmes, aux lectures d'horloge mémoire sur certains GPU hérités, aux lectures de date BIOS sur les GPU hérités, etc.







Les changements apportés sont les suivants :



- Ajout de la prise en charge des cartes graphiques intégrées Intel Rocket Lake.

- Ajout de la prise en charge des cartes NVIDIA RTX 3060 Mobile, RTX 3050 Ti Mobile, RTX 3050 Mobile, RTX A5000, T500, CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 90HX.

- Ajout de la prise en charge de AMD Radeon RX 6900 XTXH, Radeon Pro W5500M, Barco MXRT 4700.

- La fonction de capture d'écran intégrée capture désormais la zone de fenêtre appropriée sous Windows 10 (elle n'inclut plus l'ombre de la fenêtre).

- Le capteur d'utilisation de la VRAM a été supprimé sur les cartes NVIDIA fonctionnant en mode TCC, en raison d'une API NVIDIA non prise en charge.

- Le vidage XML inclut désormais les champs BIOSUEFI, WHQL, DriverDate, DXR, DirectML, OpenGL et ResizableBAR.

- Ajout de la détection du type de mémoire pour Intel i740

- Correction de la détection de Resizable BAR sur certains systèmes (principalement les ordinateurs portables)

- Correction des lectures d'horloge sur AMD Mobile RDNA2

- Correction de la détection d'OpenCL sur certains systèmes rares

- Correction des lectures d'horloge de mémoire sur NVIDIA GeForce 6

- Correction de la date du BIOS de certaines anciennes cartes ATI

- Correction de la date de sortie de l'ATI RV200 et de la NVIDIA NV41M.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP