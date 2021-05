AMD Radeon Pro W6800 avec 32 Go de mémoire.



La prochaine carte graphique professionnelle d'AMD basée sur le silicium 7 nm "Navi 21", la Radeon Pro W6800, disposera de 32 Go de mémoire GDDR6, selon une nouvelle validation de fuite sur la base de données Userbenchmark. La carte a été photographiée et détaillée dans un article plus ancien que vous pouvez lire ici. Il est probable qu'AMD ait atteint 32 Go sur le bus mémoire de 256 bits de la puce en utilisant seize puces mémoire de 16 Gbit, avec deux puces piggy-backed par chemin de 32 bits.











La photo du mois d'avril révèle également la présence d'un dissipateur thermique au dos de la carte de circuit imprimé, par ailleurs dénudée, ce qui laisse supposer que des puces mémoire s'y trouvent. Sur la Radeon RX 6800 XT du segment client, 16 Go sont obtenus à l'aide de huit puces de 16 Gbit, toutes situées sur le côté avers.











Les spécifications exactes du Pro W6800 restent inconnues, mais on s'attend à ce qu'elles soient comparables à celles de la série RX 6800.



VIDEOCARDZ