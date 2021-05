Les processeurs Intel Xeon W-1300 Series "Rocket Lake" détaillés.



Intel a discrètement dévoilé les détails de sa dernière génération de processeurs Xeon W pour stations de travail, basés sur le silicium 14 nm "Rocket Lake". Ces puces sont construites dans le même boîtier Socket LGA1200 que les processeurs de bureau Core de 11e génération, mais sont compatibles avec le chipset W580. La gamme comprend deux processeurs 6-core/12-thread et cinq processeurs 8-core/16-thread. En tête du peloton se trouve le Xeon W-1390P, dont la fréquence d'horloge peut atteindre 5,30 GHz, suivi du W-1390, à 5,20 GHz. Ces deux UGS sont dotées de la fonction Thermal Velocity Boost et sont analogues à la série Core i9 de 11e génération.







Viennent ensuite les Xeon W-1370P et W-1370, cadencés respectivement à des vitesses allant jusqu'à 5,20 GHz et 5,10 GHz. Ces composants ne disposent pas de la fonction Thermal Velocity Boost, mais sont comparables à bien des égards aux Core i7 de 11e génération. Le plus lent de ces processeurs à 8 cœurs est le W-1390T, très économe en énergie, qui tourne à une fréquence nominale de seulement 1,50 GHz, avec une poussée maximale de 4,90 GHz, mais un TDP de seulement 35 W. Parmi les autres SKU, les SKU "P" ont un TDP de 125 W, tandis que les autres ont un TDP de 80 W. Les SKU à 6 cœurs/12 threads comprennent les W-1350P et W-1350, cadencés respectivement à 5,10 GHz et 5,00 GHz. Tous les processeurs Xeon W prennent en charge jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4-3200 à double canal avec support ECC.



TECHPOWERUP