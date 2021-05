GIGABYTE lance les ordinateurs de bureau BRIX équipés de Pentium Silver et Celeron "Jasper Lake".



GIGABYTE Technology, leader de l'industrie des serveurs et des stations de travail hautes performances, a annoncé aujourd'hui un nouveau PC ultra-compact et à faible consommation d'énergie pour la gamme BRIX, qui adopte le dernier processeur Intel Pentium Silver & Celeron 10 nm. Associé à la prise en charge d'une mémoire de 2933 MHz, ce processeur permet d'augmenter les performances globales de 60 % par rapport à la génération précédente.



Adoptant une taille compacte, le nouveau BRIX offre une puissance de calcul qui s'intègre parfaitement à tout emploi IoT, que ce soit pour le bureau, l'éducation, la maison, la signalisation numérique, les soins médicaux ou KIOSK. Il convient également de mentionner que le nouveau BRIX offre une puissante flexibilité de stockage avec un double stockage (M.2 2280 + 2,5' SSD/HDD) et une flexibilité de sortie avec deux sorties 4K/60P pour diverses applications, prouvant que seul le GIGABYTE BRIX peut briser les frontières et offrir des possibilités illimitées.











Le BRIX utilise les tout nouveaux processeurs Intel Pentium Silver et Celeron qui offrent des capacités de vidéoconférence étonnantes, une connectivité sans fil plus rapide, des performances graphiques et applicatives globales améliorées et une longue autonomie. Le BRIX, doté d'un processeur Intel de nouvelle génération 10 nm, offre un équilibre inégalé entre performance, expérience et valeur pour l'éducation et l'informatique d'entrée de gamme. La plateforme comprend le Wi-Fi ultra-rapide, la prise en charge des médias 4K, le graphique Intel UHD de nouvelle génération et des améliorations en matière de sécurité à un prix destiné aux utilisateurs qui veulent des expériences riches à un prix avantageux.



Double écran à résolution 4K



Amélioré par le dernier Intel UHD Graphics, le nouveau PC BRIX ultra-compact de GIGABYTE offre des performances graphiques optimisées pour permettre aux utilisateurs de découvrir plus de détails en 4K. Le nouveau moteur graphique Intel UHD prend en charge HDMI 2.0b et Mini DP 1.4b, et ils peuvent être utilisés en même temps sur plusieurs moniteurs avec une résolution allant jusqu'à 3840×2160 @ 60Hz, offrant d'excellentes performances informatiques sur plusieurs écrans pour la lecture de vidéos, l'édition vidéo, l'utilisation à domicile ou les applications commerciales.



Prise en charge de l'USB 3.0 Type C et du support de montage VESA



Le nouveau BRIX est doté de connecteurs USB 3.0 Type-C qui peuvent prendre en charge des vitesses de transfert de 5 Gb/s et intégrer des fonctionnalités pratiques grâce à sa conception réversible. Fourni avec un support VESA, le GIGABYTE BRIX peut facilement être monté derrière un moniteur ou un téléviseur HD, offrant un moyen simple et efficace de transformer n'importe quel écran ou téléviseur compatible VESA en un PC complet ou une unité de signalisation numérique.



Double support de stockage



La nouvelle génération de BRIX peut non seulement prendre en charge le tout nouveau SSD M.2 PCIe /SATA (1x2280), mais aussi un disque dur/SSD 2,5" traditionnel. Cela permet à un utilisateur d'obtenir le meilleur des deux mondes de stockage. Utilisez un SSD M.2 pour un démarrage plus rapide et pour charger des applications et utilisez le disque dur de grande capacité pour toutes sortes de contenus multimédias, de fichiers et de documents, sans aucune limitation d'espace.



La solution idéale pour tous les espaces



En remettant en question l'essence même de la définition d'un PC de bureau, les ingénieurs de GIGABYTE ont développé un PC ultra-compact, à faible consommation d'énergie, aux performances impressionnantes et au design élégant. Idéal pour une large gamme d'applications informatiques à la maison, à l'école ou au bureau, le BRIX est synonyme de simplicité et de commodité. Avec un large choix de processeurs Intel Core couvrant toute la gamme des performances, le BRIX établit un nouveau standard de miniaturisation des ordinateurs de bureau, ce qui le rend parfait comme HTPC discret/centre multimédia, comme PC à très faible consommation pour la famille, le bureau ou l'école, ou comme unité de signalisation numérique.



Nouveaux modèles de GIGABYTE BRIX :



- GB-BMPD-6005 : Cliquez ICI,

- GB-BMCE-5105 : Cliquez ICI,

- GB-BMCE-4500C (Fanless) : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP