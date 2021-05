GIGABYTE Radeon RX 6900 XT AORUS Xtreme WaterForce WB en photo, basé sur le silicium XTXH.



GIGABYTE rejoint la nouvelle vague de cartes graphiques AMD Radeon RX 6900 XT personnalisées qui exploitent le silicium "Navi 21-XTXH" mis à jour qui supporte des fréquences d'horloge 10% plus élevées. La société est prête avec la RX 6900 XT AORUS Xtreme WaterForce WB, sa première carte graphique AMD Radeon à obtenir son extension de marque AORUS Xtreme (elle se limitait jusqu'à présent à AORUS Master pour les cartes de la série RX 6000). Comme son nom l'indique, la carte est livrée avec un waterblock à couverture intégrale monté en usine, et est destinée à ceux qui ont des installations de refroidissement liquide.























Le waterblock utilise du cuivre nickelé comme matériau principal, avec un dessus en acrylique qui est ensuite recouvert d'un film polyvinyle. Le dessus est constellé de DEL RVB adressables que vous contrôlez avec le logiciel RGB Fusion 2.0. En tant que produit AORUS Xtreme, la carte est également susceptible de recevoir la fonction innovante de détection des fuites de liquide de refroidissement de GIGABYTE. La société n'a pas révélé les vitesses d'horloge, mais il est probable qu'elle soit dans la même ligue que les autres cartes XTXH, comme la Toxic Extreme Edition, OC Formula, Liquid Devil Ultimate, etc.



Il n'y a pas de mot sur la date de lancement.



VIDEOCARDZ