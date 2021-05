Aqua Computer dévoile les Water-Blocks et Backplates des séries Kryographics Radeon RX 6800/6900.



Aqua Computer a présenté aujourd'hui ses blocs d'eau à couverture intégrale Kryographics NEXT, qui sont compatibles avec les cartes graphiques RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT qui utilisent le schéma de référence d'AMD. Les blocs, qui sont produits en Allemagne et pèsent 880 grammes, sont disponibles en cuivre nu ou nickelé. Les modules GPU et RAM sont reliés par de la pâte thermique, tandis que des plaques thermiques sont utilisées pour les régulateurs de tension.























Le couvercle est en verre acrylique et est entouré d'un cadre en aluminium anodisé noir. Une bande intégrée avec 13 LED adressables permet l'illumination du bloc. L'accessoire comprend un câble de connexion approprié pour les appareils Aqua Computer compatibles RGBpx et un adaptateur qui permet également la connexion à la plupart des cartes mères modernes qui disposent d'un port pour les LED RGB adressables.



Pour obtenir les meilleures performances de refroidissement, une plaque arrière en aluminium anodisé noir est disponible comme accessoire optionnel. La plaque arrière est disponible en version passive et active et contribue principalement à réduire la température des régulateurs de tension. La version active utilise en plus un caloduc, qui transfère une partie de la chaleur dissipée au liquide de refroidissement via la borne de connexion incluse.



Les blocs et les plaques arrière seront disponibles sur la boutique en ligne d'Aqua Computer dans le courant de la journée. La variante en cuivre nu coûte 149.90 euros, tandis que la variante nickelée coûte 164.90 euros. La plaque arrière passive coûtera 32.90 euros, tandis que la plaque active sera disponible pour 47.90 euros.



TECHPOWERUP