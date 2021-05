Les spécifications du GPU Intel Xe-HPG DG2 font l'objet d'une fuite, les premiers GPU arriveront en H2 2021 dans les ordinateurs portables Alder Lake-P.



Hier, nous avons appris que la prochaine carte graphique discrète DG2 d'Intel était "à portée de main". Cela signifie que nous nous rapprochons du lancement des offres de GPU discrets d'Intel, et que nous allons avoir un autre acteur majeur dans le duopole actuel du marché des GPU. Aujourd'hui, cependant, nous avons de la chance, car Igor du LAB d'Igor a réussi à mettre la main sur les spécifications de la carte graphique Xe-HPG DG2 d'Intel.



Pour commencer, il est important de noter que la GPU DG2 arrivera d'abord sur les ordinateurs portables plus tard cette année. Plus précisément, les ordinateurs portables équipés de processeurs Alder Lake-P seront associés au GPU DG2 au cours de la seconde moitié de 2021. Le processeur et le GPU seront connectés à l'aide du lien PCIe 4.0 x12, comme le montre le schéma ci-dessous, où le GPU est associé au processeur Tiger Lake-H. Le GPU a son propre sous-système qui gère également les entrées-sorties.











Ensuite, nous avons les spécifications des différentes UGS. Intel a préparé pas moins de cinq UGS, chacune se différenciant par le nombre d'unités d'exécution (UE) et la configuration de l'interface mémoire. Commençons par le plus grand modèle, le modèle 512 EU, 4096 cœurs, ce SKU sera le plus grand modèle de DG2. Il sera doté de 16 Go de VRAM GDDR6, fonctionnant à des vitesses de 16 Gbps sur un bus mémoire de 256 bits. Il dispose de 16 Mo de cache intelligent dans le GPU. Alors que les vitesses d'horloge et le TGP de la variante de bureau sont inconnus, l'horloge de base de la conception mobile est de 1,1 GHz, avec une vitesse de boost de 1,8 GHz.



Le TGP de ce GPU est évalué à 100 Watts, ce qui est la moyenne des GPU haut de gamme des ordinateurs portables. Le petit frère de cette UGS est une conception avec 384 UE et 3072 cœurs, jusqu'à 12 Go de GDDR6 VRAM sur un bus mémoire de 192 bits. Ce dernier a une horloge de base de seulement 600 MHz, tandis que la vitesse de boost va jusqu'à 1,8 GHz. Vous pouvez trouver le reste des spécifications dans le tableau ci-dessous, ainsi que pour vérifier d'autres UGS.







De plus, Igor's LAB a mis la main sur le diagramme du PCB qui montre la disposition du DG2 dans l'ordinateur portable avec le CPU. Le GPU DG2 est installé sur le socket BGA2660, qui est également illustré ci-dessous avec la configuration des broches.







Ce qui nous amène à parler du logiciel et des pilotes. J'avais déjà écrit plusieurs fois sur les personnes qui ont quitté l'équipe depuis l'événement Odyssey au Computex 2019, des RP à l'équipe du centre de contrôle du bureau pour les cartes dédiées. Ils étaient assez nombreux, et même des Inteliens purs et durs se sont (re)retrouvés chez AMD dans l'intervalle. Maintenant, ils sont clairement à la recherche de remplaçants et à nouveau de nouvelles personnes.



Ainsi, Pete Brubaker a récemment indiqué sur Twitter qu'Intel recherchait désormais un ingénieur principal chargé des relations avec les développeurs de jeux. Le fait qu'Intel recrute activement des personnes ayant de l'expérience dans la collaboration avec les développeurs de jeux prouve qu'Intel voit de nouvelles opportunités dans le marché du jeu en plein essor pour les cartes DG2. La question de savoir où et quand cette "Odyssée" s'arrêtera pour le moment reste cependant plus qu'ouverte. Surtout en tant que carte de bureau dédiée.



Une vidéo de IGOR'S LAB (En allemand) : Cliquez ICI.



IGOR'S LAB