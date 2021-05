TECHPOWERUP nous propose te test du : Clavier de jeu EVGA Z15 RGB.



EVGA a lancé toute une série de nouvelles souris et de nouveaux claviers au début de l'année. Le Z20, le produit phare, offre des fonctionnalités intéressantes que l'on ne trouve pas sur d'autres claviers à ce jour. Il nous a également impressionnés, offrant un bon rapport qualité-prix, surtout si vous êtes un membre EVGA Elite. J'avais également mentionné brièvement comment le Z20 était venu aux côtés du Z15, un clavier tout aussi récent et plus économique. Il a fallu un certain temps avant d'en arriver là, mais mieux vaut tard que jamais car nous remercions EVGA d'avoir envoyé l'échantillon à TechPowerUp !







Comme pour le EVGA Z20, ce clavier Z15 est une nouvelle identité de la société et s'éloigne de l'ancien Z10 RGB dans presque tous les domaines. Nous avons un nouveau design de boîtier, des commandes multimédia dédiées, pas d'écran LCD, un joli repose-poignet, de nouveaux commutateurs et même des prises de commutateurs remplaçables à chaud. Donc oui, le Z15 a une caractéristique que le Z20 n'a pas ! Passons en revue le EVGA Z15 en détail en examinant toutes ces caractéristiques dans cette revue en commençant par un regard sur les spécifications dans le tableau ci-dessous.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



