THERMALTAKE nous propose un nouveau boitier PC : Le Divider 300 TG ARGB Snow.



Thermaltake a conçu une toute nouvelle gamme de boîtiers, la série Divider, qui contient un mélange d'éléments de style à cadre ouvert et d'options personnalisables. Signature design de ce boîtier, les deux pièces triangulaires symétriques composées d'un panneau en acier et d'une fenêtre en verre trempé qui viennent s'emboîter sur le côté. Faciles à retirer, leur manipulation ne nécessite pas d'outil. Le Divider 300 TG Snow ARGB offre une superbe vue sur l'intérieur de votre configuration, pour une mise en avant de tous vos composants. Idéal pour satisfaire les joueurs et les passionnés.



















TT Premium



Le client est au cœur des préoccupations de Thermaltake. Afin d’offrir une expérience client conviviale, Thermaltake a développé TT Premium. Plus qu’un nom, TT Premium incarne la passion du modding, la garantie d’une qualité irréprochable et la volonté d’être une des marques les plus innovantes du marché du composant informatique. Pour répondre aux clients les plus exigeants, tous les produits proposés reflètent les valeurs fondamentales de Thermaltake, à savoir l’excellence, la qualité, le design et l’innovation, avec pour objectif ultime de fournir un produit performant à chacun.



Un design sobre et avant-gardiste



Le Divider 300 TG Snow ARGB est doté de deux fenêtres en verre trempé de 3 mm à l'avant et sur le côté gauche. Signature design de ce boîtier, les deux pièces triangulaires symétriques composées d'un panneau en acier et d'une fenêtre en verre trempé qui viennent s'emboîter sur le côté. Faciles à retirer, leur manipulation ne nécessite pas d'outil.



Synchronisation avec le logiciel RGB de la carte mère



Conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync (1ère génération seulement), GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et AsRock Polychrome. Prend en charge les connecteurs cartes mères 5V, ce qui permet de contrôler l’éclairage directement à partir du logiciel mentionné ci-dessus, sans avoir à installer de logiciel spécifique ni de contrôleur supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez-vous rendre sur les sites officiels d`ASUS, GIGABYTE, MSI et AsRock.



Une touche d’originalité



Le Divider 300 TG Snow ARGB dispose de deux panneaux en verre trempé de 3 mm d'épaisseur, plus épais et plus résistant aux rayures que l'acrylique standard. Les deux empiècements triangulaires symétriques sont amovibles et apportent une note d'originalité à ce boîtier.



Cache alimentation et support riser



Le cache alimentation intégré permet de bénéficier d'une bonne ventilation et de suffisamment d’espace, pour un montage propre. Inclus, le support riser empêchera non seulement la carte graphique de s'affaisser, mais contribuera également à réduire le poids global sur les slots PCIe de la carte mère.



À vous de choisir



Avec les emplacements PCI-E rotatifs brevetés, il est possible de monter les cartes graphiques à la verticale, un bon moyen de récupérer plus d’espace pour le reste de la configuration.



Filtres anti-poussière



Pour protéger le boîtier contre la poussière et les particules, le Divider 300 TG Snow ARGB est équipé de deux filtres à poussière magnétiques, l'un dans la partie supérieure et l'autre à l'intérieur du côté droit.



Un flux d’air exceptionnel



La performance de refroidissement du Divider 300 TG Snow ARGB est admirable. Les ouvertures situées à l’avant du boîtier, sur les côtés des deux panneaux en verre trempé, assurent une entrée d’air optimale. Un flux optimisé par l’évacuation située en haut et à l'arrière du boîtier.



Espace et modularité



Le Divider 300 TG Snow ARGB est évolutif. Il peut accueillir un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 145 mm, une carte graphique d'une longueur maximale de 390 mm (sans radiateur), une alimentation d'une profondeur maximale de 220 mm (sans rack de disque dur) et un total de deux disques durs 3.5''ou sept SSDs 2.5''. Le Divider 300 TG Snow ARGB est équipé d’un ventilateur 120 mm préinstallé à l’arrière, pour l’évacuation de l’air. Il peut également accueillir un ventilateur 140 mm sur la partie supérieure et deux ventilateurs 120 mm à droite de la carte mère. Il est également compatible avec les AIO de 360 mm à l’avant, 240 mm sur le côté ou 120 mm à l’arrière.



Design entièrement modulaire (DMD – Dismantlable Modular Design)



Le Divider 300 TG Snow ARGB permet à chacun de construire son système librement, à partir des panneaux modulaires, des racks, des supports et des différents éléments fournis. Plus de coins ou de vis inaccessibles et une installation facile grâce à la conception modulaire démontable.



Compatibilité AIO







Compatibilité ventilateurs







Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible vers le 15 mai 2021.



Le prix est de : 124.95 euros.



THERMALTAKE