Les utilisateurs de Windows Defender se plaignent d'un bug qui crée des dizaines de milliers de fichiers.



Il semble qu'un bug dans Windows Defender amène certains utilisateurs à voir des dizaines de milliers de fichiers dans un dossier sur leur disque C, sans raison. Certains utilisateurs se plaignent que cela prend des gigaoctets d'espace de stockage.



Les utilisateurs des forums de Microsoft commencent à signaler le problème de manière réactive, et il semble qu'il s'agisse d'un problème réel :



- Nous avons un problème sur une machine virtuelle Windows Server 2019 Datacenter avec Windows Defender.

- Nous sommes dans : Paramètres -> Mise à jour et sécurité -> Sécurité Windows -> Protection contre les virus et les menaces -> Paramètres de protection contre les virus et les menaces -> Gérer les paramètres.



- Lorsque la protection en temps réel est activée, après environ 20-30 minutes, elle crée des centaines/milliers de fichiers à cet emplacement :



- C:ProgramDataMicrosoftWindows DefenderScansHistoryStore



La plupart de ces fichiers font 1 ou 2 Ko. Sur une période de 24 heures, nous nous sommes retrouvés avec environ 950 000 fichiers et cela prenait 30 Go d'espace. Cela ne semble pas être normal. Aucune menace n'a été détectée et aucune analyse ou mise à jour n'est en cours. Ces fichiers semblent être cryptés, ou du moins nous ne pouvons pas les ouvrir dans le bloc-notes et voir des données utiles. Cela ne se produit que sur un seul serveur.



Quelqu'un a-t-il une idée ?



Il se produit sur les ordinateurs Windows 10 ainsi que sur les serveurs Windows, à la fois en version 2016, 2019 et 2021 R2. Le bug semble être lié à la version 1.1.18100.5 de Windows Defende.



Defender semble déployer plusieurs milliers, voire des centaines de milliers de fichiers C:ProgramDataMicrosoftWindows DefenderScansHistoryStore. Un utilisateur dit qu'il voit 400 000 fichiers, un autre même 950 000. Il s'agit de fichiers d'un ou deux kilo-octets, mais qui, ensemble, occupent des giga-octets d'espace sur les disques. Selon les utilisateurs concernés, cela pose également des problèmes lors des sauvegardes.



Microsoft indique sur le forum qu'il est conscient du problème. Un correctif suivra dans le courant de la journée de jeudi.



