ALPHACOOL nous propose : De la nouvelle pâte thermique.



L'adhésif thermique Alphacool en 2 parties est parfait pour le montage des refroidisseurs sur des éléments tels que les VRM des cartes mères. L'adhésif à base d'époxy en 2 parties est le choix optimal lorsque les refroidisseurs doivent être montés plus solidement sur le CPU ou le GPU d'ordinateurs monocartes (Raspberry PI, ODROID, Arduino, Cubieboard etc.). Le champ d'application est si large que même les refroidisseurs sur les composants électroniques des amplificateurs de puissance ou des véhicules RC peuvent être collés de manière fiable et stable.















Données techniques



- Rapport de mélange (adhésif : activateur) : 4:1,

- Conductivité thermique : 0,9 W/mK,

- Durcissement superficiel (à 25 °C) : 2 h,

- Durcissement total (à 25 °C) : 5-7 Tage,

- Point d'ébullition : >200 °C,

- Point d'éclair : >88 °C,

- Poids spécifique (composant jaune) : 0,97 g/cm³,

- Poids spécifique (composant noir) : 2,08 g/cm³.



Ingrédients (composant noir)



- Résine époxy : 20 - 22 %.

- Nitrure d'aluminium : 70 - 73 %.

- Diluant époxy : 4 - 6 %

- Silane substitué : 0.1 - 0.2 %

- Noir de carbone : 0,5 - 1 %.

- Poids total : 4 g.



Ingrédients (composant jaune)



- Polyamide : 80 - 100 %.

- Additif : 0 - 5 %.

- Poids total : 1 g.



Le prix est de : 6.19 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



