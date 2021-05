Seagate lance le SSD One Touch, avec des performances et une portabilité similaires à celles des NVMe.



Seagate Technology annonce aujourd'hui le nouveau Seagate One Touch SSD qui offre des performances compétitives en matière de NVMe et une portabilité élégante pour les passionnés de technologie et les créateurs de contenu. Le One Touch SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles maximales (jusqu'à 1030 Mo/s) et jusqu'à 2 To de stockage, ce qui en fait un disque externe haute performance optimisé pour l'efficacité lors de la gestion et du transport de fichiers importants.







Compatible avec Windows et Mac, le disque offre une compatibilité USB dès la sortie de la boîte (formatage exFAT). Le One Touch SSD de Seagate utilise la technologie USB 3.2 Gen 2 USB-C et est compatible avec les ordinateurs USB-C et USB 3.0 ; les deux câbles sont inclus dans la boîte. Également compatible avec les appareils mobiles Android, le One Touch SSD permet de libérer de l'espace supplémentaire en sauvegardant des vidéos, des photos et des fichiers à l'aide de l'application Seagate Mobile Touch. Idéal pour les personnes en déplacement, le disque offre une résistance aux chocs jusqu'à une hauteur de chute de 2 mètres.







Conçu avec un couvercle en aluminium et un toucher doux en tissu sur les côtés, le SSD compact One Touch est disponible en noir, argent ou bleu et présente un aspect élégant et contemporain qui s'harmonise avec les PC modernes. Il comprend le logiciel de bureau Toolkit de Seagate, avec Sync Plus, qui offre une synchronisation des fichiers via une sauvegarde continue, et Rescue Data Recovery Services, qui aide à se défendre contre la perte de données et les coûts de récupération, afin que les utilisateurs puissent dormir sur leurs deux oreilles. Le disque est également accompagné d'un abonnement gratuit d'un an à Mylio Create et d'un abonnement gratuit de quatre mois au plan Adobe Creative Cloud Photography.







Disponible ce mois-ci, le Seagate One Touch SSD est proposé pour un prix de vente conseillé de 94.99 Dollars (500 Go), 169.99 Dollars (1 To) et 309.99 Dollars (2 To).



TECHPOWERUP