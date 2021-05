Turtle Beach annonce le casque Recon 500 équipé de doubles haut-parleurs Eclipse de 60 mm.



Turtle Beach (NASDAQ : HEAR), la marque leader de casques de jeu et d'accessoires audio, a dévoilé aujourd'hui le Recon 500, un nouveau modèle révolutionnaire de la populaire gamme de casques de jeu Recon de la société. Le Recon 500 est doté des doubles haut-parleurs Eclipse de 60 mm brevetés de Turtle Beach, une première dans l'industrie et des oreillettes en bois composite injecté AccuTune, fabriquées sur mesure, qui se combinent pour offrir une qualité sonore sans précédent à toutes les fréquences. Le Recon 500 est également équipé du microphone TruSpeak de Turtle Beach qui élimine les bruits parasites, tandis que les coussins en mousse à mémoire de forme, la technologie ProSpecs adaptée aux lunettes et un cadre léger offrent un confort extraordinaire.







Le Recon 500 dispose d'une interface audio standard de 3,5 mm pour une connectivité multiplateforme avec la Xbox One, la Xbox Series X|S, la PlayStation 5, la PlayStation 4, la Nintendo Switch, le PC et les appareils mobiles compatibles. Avec un PDSF de 79.95 Dollars, le Recon 500 est un choix de premier ordre pour les joueurs qui cherchent à élever leurs performances avec un casque puissant et abordable. Disponible dans les coloris Black et Arctic Camo, les fans peuvent précommander le Recon 500 dès maintenant auprès des détaillants participants et sur le site Web de Turtle Beach. Le casque de jeu Recon 500 de Turtle Beach sera lancé en Amérique du Nord le 30 mai 2021 et chez les détaillants participants en Europe le 18 juin 2021.







"Grâce à nos tout nouveaux Eclipse Dual Drivers brevetés, Turtle Beach est une fois de plus le premier à commercialiser une technologie audio révolutionnaire pour les jeux, qui fait du Recon 500 l'un des casques les plus performants ", a déclaré Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach Corporation. "Le Recon 500 présente certaines des avancées techniques les plus impressionnantes jamais réalisées par nos casques de jeu de la série Recon. Il redéfinit ce que les joueurs attendent d'un casque à ce niveau de prix, offrant un design innovant, des performances audio magistrales et un confort douillet."







Les joueurs peuvent vivre une révolution dans le domaine de l'audio pour jeux avec le Recon 500. Les tous nouveaux haut-parleurs Eclipse Dual Drivers 60 mm brevetés de Turtle Beach séparent les hautes et les basses fréquences pour un son de jeu ultra détaillé sur une scène sonore massive. Les oreillettes du Recon 500 sont conçues avec précision et injectées de bois composite AccuTune, ce qui permet d'améliorer l'acoustique pour une image sonore réaliste. Le micro anti-bruit TruSpeak amovible permet une communication fiable, claire et de niveau professionnel avec les coéquipiers et les autres joueurs, et les commandes sur l'oreille mettent le volume et la coupure du micro à portée de main quand vous en avez besoin.







Pour le confort, des coussins en mousse à mémoire de forme enveloppés d'un tissu athlétique hautement respirant entourent les puissants haut-parleurs du Recon 500, permettant aux joueurs de rester au frais dans le feu de l'action. Le bandeau réglable renforcé de métal du Recon 500 est conçu pour durer, tout en étant léger et flexible, pour rester à l'aise pendant les longues sessions de jeu et le design ProSpecs breveté par Turtle Beach, qui permet de réduire la pression sur vos lunettes, ajoute au confort de jeu.



Pour plus d'information : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP