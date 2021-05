Les APU AMD Ryzen 6000 'Rembrandt' comporteront des cœurs de CPU Zen 3+ en 6 nm et jusqu'à 12 unités de calcul de GPU RDNA 2.



De nouveaux détails concernant la gamme d'APU Ryzen 6000 Rembrandt d'AMD basée sur l'architecture Zen 3+ ont été rapportés par ExecutableFix, une source réputée. Selon son dernier tweet, il semble que la 4ᵉ génération de la ligne d'APU Ryzen Rembrandt sera la seule famille à utiliser la mystérieuse architecture AMD Zen 3+.







La famille d'APU Rembrandt Ryzen 6000 d'AMD comprendrait des cœurs de CPU Zen 3+ en 6 nm et des cœurs de GPU RDNA 2 avec jusqu'à 12 unités de calcul



Selon les nouveaux détails, la prochaine génération d'APU Rembrandt Ryzen d'AMD sera basée sur le Zen 3+ et les cœurs de GPU RDNA 2. Mais il ne s'agit pas de n'importe quels cœurs Zen 3/RDNA 2, la feuille de route mentionne également que les puces seront basées sur un nœud de processus de 6 nm. On s'attend à ce qu'AMD conserve le choix de TSMC pour les processeurs Rembrandt et, en tant que tel, nous pouvons nous attendre à une densité supérieure d'environ 20 % avec une meilleure consommation d'énergie sur le nœud amélioré.







Le Zen 3+ d'AMD a été déclaré comme étant une évolution de l'architecture de noyau Zen 3 existante. Elle apportera une série d'optimisations de processus et d'améliorations de la vitesse d'horloge, mais la conception sous-jacente restera la même. L'architecture était initialement prévue pour une version desktop plus tard cette année, mais de nouveaux rapports suggèrent qu'elle a été abandonnée au profit d'un rafraîchissement standard, similaire aux CPU Ryzen 3000XT (Zen 2).







Outre les technologies de base, AMD intégrera également son système CVML (Compute Vision & Machine Learning") dans les puces Rembrandt afin d'améliorer les capacités d'IA et de cibler directement les futures puces IA d'Intel sur les segments des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables.



Parmi les autres caractéristiques importantes des APU Ryzen Rembrandt d'AMD, citons la prise en charge de PCIe Gen 4 et de la mémoire LPDDR5/DDR5. Les APU Rembrandt prendront en charge la mémoire DDR5-5200, 20 voies PCIe Gen 4 et deux ports USB 4 (40 Gbps).







Les APU Ryzen 6000 (Rembrandt) d'AMD pourraient être la première famille d'APU à utiliser le socket AM5. Le nouveau socket permettra une prise en charge complète desdites puces ainsi que des fonctionnalités telles que la prise en charge de la mémoire DDR5. Les APU de bureau Rembrandt seront lancés vers le début de l'année 2022 et la plateforme AM5 devrait être disponible à ce moment-là.



Feuille de route des processeurs Zen/APU d'AMD :







