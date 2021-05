Le firmware 3B2QGXA7 restaure les performances du SSD Samsung 980 PRO.







Nous vous annoncions il y a un mois que le firmware correctif pour le SSD 980 PRO devait sortir à la toute fin du mois d'avril afin de corriger les faibles performances en écriture constatées après un certain temps d'utilisation. Samsung a bel et bien tenue parole puisque ce nouveau micrologiciel est déployé depuis la semaine dernière. Il s'agit de la version 3B2QGXA7 disponible automatiquement via l'application Samsung Magician ou en mise à jour manuelle avec une clé USB et un fichier image ISO.







Aucun changelog n'est fourni par Samsung, mais d'après plusieurs utilisateurs ayant déjà appliqué cette mise à jour 3B2QGXA7, le 980 PRO retrouve bien des débits séquentiels en écriture normaux digne d'un SSD NVMe PCIe 4.0 c’est-à-dire environ 2 700 Mo/s, 5 000 Mo/s, 5 000 Mo/s et 5 100 Mo/s respectivement pour les modèles 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To. Avec les précédents firmwares 1B2QGXA7 et 2B2QGXA7, ces débits des opérations d'écritures étaient parfois limités à 500 Mo/s, 1000 Mo/s ou 2000 Mo/s suivant la capacité du SSD.



Pour rappel, le SSD 980 PRO dispose de la technologie Intelligent TurboWrite qui permet de fortement accélérer les écritures grâce à l'allocation dynamique d'une partie de l'espace de stockage du SSD en tant que mémoire cache utilisée comme de la mémoire flash V-NAND SLC (1 bit) alors qu'il s'agit en réalité de mémoire TLC (3 bit de données par cellule) beaucoup moins performante. Quand le système est ensuite au repos, les données sont copiées du cache vers la zone de stockage classique à des débits bien moindres, mais cela est alors totalement transparent pour l'utilisateur. Ce procédé astucieux permet donc de considérablement démultiplier les performances en écriture du moins lorsqu'il fonctionne correctement.



C'est en effet cet algorithme Intelligent TurboWrite qui dysfonctionnait dans le cas du SSD 980 PRO. Pour être exact, la mémoire tampon SLC n'était parfois pas libérée après un certains temps d'utilisation. Les écritures étaient alors directement effectuées dans la mémoire conventionnelle TLC ce qui expliquait des chiffres si bas dans différents logiciels de benchmark.



La sortie de ce correctif est donc une excellente nouvelle pour les utilisateurs d'un SSD 980 PRO même s'il aura fallu à Samsung six mois pour résoudre le problème !



SSD concernés



- 980 PRO 250 Go (MZ-V8P250),

- 980 PRO 500 Go (MZ-V8P500),

- 980 PRO 1 To (MZ-V8P1T0),

- 980 PRO 2 To (MZ-V8P2T0).



Téléchargement



- Firmware 3B2QGXA7 pour les SSD Samsung 980 PRO : Cliquez ICI,

- Application Samsung Magician 6.3.0.330 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS