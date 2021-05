KLIM nous propose des nouveaux écouteurs : Les F2.



KLIM Technologies est maintenant l'une des meilleures marques d'équipement audio d'Europe. Nous sommes partis de rien, n'appartenons à aucun grand groupe, sans investisseurs extérieurs. Notre succès dépend uniquement de votre satisfaction. C'est pour cela que nous offrons du matériel durable et de qualité. Notre but est que vous puissiez utiliser votre produit en toute tranquilité d'esprit. Nous croyons fermement qu'il faut joindre l'acte à la parole. Si vous appréciez le produit, nous gagnons. Si nous ne parvenons pas à vous satisfaire, nous perdons.











SON DE HAUTE QUALITÉ + MICROPHONE INTÉGRÉ



Profitez d'un son clair et limpide avec les écouteurs F2. Que vous souhaitiez écouter vos musiques préférées ou ne rien perdre d’un podcast, ces écouteurs répondront à tous vos besoins. Leur microphone intégré et à leurs commandes multimédia bien pratiquent les rendent aussi parfaits pour les appels téléphoniques. Remarque : le micro et les commandes sont uniquement compatibles avec les téléphones.



ÉCONOMISEZ LA BATTERIE DE VOTRE TÉLÉPHONE



Saviez-vous que les écouteurs filaires vous permettent d’économiser beaucoup de batterie sur votre téléphone ? Les appareils Bluetooth consomment bien plus de batterie que les appareils filaires (sans compter que leur propre autonomie est limitée). Faites le bon choix et profitez de votre musique pendant une journée entière plutôt que pendant seulement quelques heures. Les écouteurs filaires F2 sont toujours prêts à l’emploi !



DURABILITÉ MAXIMALE + EMBOUTS MAGNÉTIQUES



Il est prouvé que les câbles renforcés augmentent considérablement la durabilité des écouteurs. Nous avons amélioré les points de contact (habituellement fragiles) près des têtes des écouteurs et avons opté pour une prise jack novatrice à 45°. Vous pouvez avoir la certitude que les F2 ne vous causeront aucun souci pendant des années ! Les têtes des écouteurs sont aimantées pour faciliter leur rangement et transport.



CONFORTABLES + EMBOUTS DE RECHANGE



Vous portez os écouteurs pendant plusieurs heures d'affilée, des jours durant : ils doivent donc être confortables. Les KLIM F2 sont équipés d’embouts novateurs en mousse à mémoire de forme qui bloquent les bruits extérieurs et s’ajustent parfaitement à la forme de vos oreilles. Si vous préférez toujours les embouts classiques en silicone, nous avons inclus 2 paires (grande et petite) pour que vous puissiez trouver ceux vous convenant le mieux.



MICROPHONE INTÉGRÉ



Les écouteurs F1 comprennent un microphone qui vous permet de profiter d’appels en mains-libres sur votre téléphone ou votre tablette. Il suffit de les brancher dans la prise de 3,5 mm de votre appareil ! Remarque : les fonctionnalités du micro et des commandes multimédia dépendent de l’appareil connecté. Veuillez consulter la liste de compatibilité.



EXPERTS EN ÉQUIPEMENT AUDIO



Nous avons mis à profit toute notre expérience en matière d’équipement audio pour concevoir les écouteurs F1 afin que vous puissiez profiter chaque jour d’une expérience audio inédite. Avec plus de deux millions de clients satisfaits, nous sommes très fiers de vous proposer des équipements audio de qualité très abordables.



STABILITÉ ET CONFORT PARFAITS



L’époque où les écouteurs tombent de vos oreilles est bien révolue ! Les embouts des KLIM F1 s’adaptent parfaitement à vos oreilles, de sorte que vous ne ressentirez pas la moindre gêne et qu’ils resteront en place quoi qu’il arrive. De plus, les têtes magnétiques sont très pratiques pour ranger les écouteurs ou les suspendre autour de votre cou quand vous ne les utilisez pas.











Ils sont déjà disponibles sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 9.97 euros.



KLIM TECHNOLOGIES