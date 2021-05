CORSAIR lance les boîtiers mi-tour 5000D RGB Hydro X Edition et 5000X RGB SIGNATURE SERIES.

CORSAIR lance les boîtiers mi-tour 5000D RGB Hydro X Edition et 5000X RGB SIGNATURE SÉRIES.



CORSAIR, leader mondial des composants pour joueurs, créateurs et constructeurs de PC, annonce aujourd'hui le nouveau boîtier CORSAIR iCUE 5000D RGB Hydro X Edition, spécialement configuré pour accueillir des boucles de refroidissement personnalisées. Avec ses panneaux à haut débit d'air et en verre trempé, le 5000D RGB HX présente un nouveau composant de la série Hydro X : le combo pompe/réservoir XD7 RGB. Cette plaque de distribution universelle de 360 mm, préinstallée dans le 5000D RGB HX, alimente votre boucle avec un flux de liquide de refroidissement puissant tout en introduisant de nouvelles options de boucle, une esthétique unique et 36 LED RVB adressables individuellement. Entre le potentiel de refroidissement brut du XD7 RGB et la myriade de caractéristiques des boîtiers de la série 5000, le 5000D RGB HX est prêt pour des constructions de refroidissement personnalisées étonnantes.







Aux côtés du 5000D RGB HX, l'iCUE 5000X RGB SIGNATURE SERIES est également lancé aujourd'hui, ajoutant des graphiques personnalisés imprimés aux UV à la populaire gamme de boîtiers 5000X RGB. Les passionnés peuvent choisir parmi cinq thèmes - Triptych, Neon Night, Planetary, Glitch et Shift - pour définir leur look. Comme le 5000X RGB, la SIGNATURE SERIES comprend trois ventilateurs CORSAIR SP RGB ELITE derrière quatre superbes panneaux en verre trempé. Le 5000D RGB HX et le 5000X RGB SIGNATURE SERIES sont exclusivement disponibles sur la boutique en ligne de CORSAIR en Amérique du Nord.







La solution de refroidissement personnalisée unique du 5000D RGB HX provient du combo pompe/réservoir préinstallé de 360 mm Hydro X Series XD7 RGB. Cette plaque de distribution en acrylique relie tous les composants de votre boucle de refroidissement personnalisée, entraînée par une pompe Xylem D5 entièrement intégrée. Avec ses trois canaux circulaires de refroidissement imitant la configuration d'un ventilateur frontal, l'accrocheur XD7 RGB comporte 36 LED RVB adressables individuellement, tandis qu'un réservoir de 140 ml met votre liquide de refroidissement en évidence sur le panneau frontal. Trois paires de ports d'entrée et de sortie stratégiquement placés offrent un accès facile pour connecter un bloc d'eau pour CPU, un bloc d'eau pour GPU et des radiateurs dans une boucle de refroidissement haute performance sans faille.







e 5000D RGB HX offre un espace intérieur polyvalent pour une pléthore de configurations de radiateurs et de ventilateurs, pouvant accueillir jusqu'à 7x 120mm ou 2x 140mm de ventilateurs de refroidissement (livré sans ventilateurs pré-installés). Un contrôleur iCUE COMMANDER PRO inclus permet de contrôler le double canal d'éclairage pour un maximum de six ventilateurs PWM, synchronisant les ventilateurs et les vitesses d'éclairage et de pompage du XD7 RGB pour un système qui fonctionne harmonieusement. Un plateau de carte mère spécialisé avec des supports de ventilateur personnalisables peut accueillir un radiateur supplémentaire de 360 mm sur le côté du boîtier, en plus d'un radiateur push/pull de 360 mm dans le toit.



Le panneau de toit ventilé du 5000D RGB HX est optimisé pour le flux d'air, tandis que les panneaux avant et latéraux en verre trempé mettent en valeur tous vos composants, le RGB et le refroidissement personnalisé. Avec un espace permettant de prendre en charge jusqu'à 3 disques SSD de 2,5 pouces et 2 disques durs de 3,5 pouces, ainsi qu'une multitude de connexions d'E/S en façade, notamment un port USB 3.1 Type-C et 2 ports USB 3.0, le 5000D RGB HX est capable de gérer les constructions de PC refroidis sur mesure les plus ambitieuses.



Découvrez le nouveau 5000X RGB SIGNATURE SÉRIES



Pour des boîtiers qui ajoutent une variété de thèmes colorés à votre bureau, ne cherchez pas plus loin que le nouveau 5000X RGB SIGNATURE SÉRIES. À partir d'un 5000X RGB, chaque boîtier SIGNATURE SÉRIES arbore des graphiques stylisés, vifs et durables imprimés aux UV sur la face avant et les deux panneaux latéraux. Des stries verticales en cascade de Glitch et Shift, aux ouvertures de science-fiction de Planetary et Neon Night, en passant par le motif géométrique en triangle de Triptych, la nouvelle série SIGNATURE offre cinq designs uniques pour faire ressortir votre système. Avec trois ventilateurs SP RGB ELITE Séries de 120 mm et quatre panneaux en verre trempé, ce sont des boîtiers que vous voudrez placer en avant et au centre.



Que les passionnés de PC choisissent le 5000D RGB Hydro X Edition avec son tout nouveau système de plaques de distribution XD7 RGB, ou les designs accrocheurs du 5000X RGB SIGNATURE SÉRIES, il y a maintenant plus d'options que jamais pour faire de la série 5000 de CORSAIR votre point de départ pour un PC exceptionnel.



Disponibilité, garantie et prix



Le CORSAIR iCUE 5000D RGB Hydro X Edition est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne CORSAIR aux États-Unis uniquement. Le CORSAIR iCUE 5000X RGB SIGNATURE SÉRIES est disponible en pré-commande sur la boutique en ligne CORSAIR aux États-Unis uniquement, avec une livraison plus tard au deuxième trimestre. Le combo pompe/réservoir CORSAIR Hydro X Séries XD7 RGB sera disponible à la vente séparément à une date ultérieure.



Le CORSAIR iCUE 5000D RGB Hydro X Edition et le CORSAIR iCUE 5000X RGB SIGNATURE SÉRIES sont couverts par une garantie de deux ans, ainsi que par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de CORSAIR dans le monde entier. Pour connaître les prix actualisés du CORSAIR iCUE 5000D RGB Hydro X Edition et du CORSAIR iCUE 5000X RGB SIGNATURE SÉRIES, veuillez consulter le site Web de CORSAIR.



Pages Web



- Pour en savoir plus sur le CORSAIR iCUE 5000D RGB Hydro X Edition, veuillez visiter le site : Cliquez ICI,

- Pour en savoir plus sur le CORSAIR iCUE 5000X RGB SIGNATURE SERIES, veuillez visiter le site : Cliquez ICI.



