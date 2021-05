Carte graphique Intel Xe DG2 " à portée de main " : Ingénieur des relations avec les développeurs de jeux vidéo.



Un ingénieur senior chargé des relations avec les développeurs de jeux chez Intel, Pete Brubaker, a tweeté tard mercredi que la carte graphique discrète DG2 de la société est "juste au coin de la rue" et que "ça va devenir excitant". Le tweet de Brubaker intervient alors que la société cherche à recruter davantage d'ingénieurs pour travailler avec ses relations avec les développeurs, l'équipe qui assure l'interface avec les développeurs de jeux pour optimiser leurs moteurs et leurs jeux pour les architectures graphiques d'Intel.







Alors que la DG1, qui a été produite sous le nom de carte graphique Iris Xe MAX, était essentiellement une iGPU sur un bâton, la DG2 devrait susciter beaucoup plus d'intérêt. Basée sur un processus de fonderie tiers, la DG2 est le premier produit graphique client basé sur l'architecture graphique Xe HPG (high performance gaming), et elle comprendrait jusqu'à 512 unités d'exécution ou 4 096 shaders unifiés, soit 4,3 fois plus que l'Iris Xe MAX. Il serait également équipé de 16 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 256 bits. Il reste à savoir s'il sera doté ou non des fonctionnalités DirectX 12 Ultimate, mais il est clair qu'Intel veut s'attaquer au marché de l'e-sport à fort volume, avec un produit suffisamment rapide pour les jeux d'e-sport compétitifs et capable de supporter les AAA.



VIDEOCARDZ