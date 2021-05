THE GURU3D nous propose le test de la : PowerColor Radeon RX 6700 XT HELLHOUND Spectral WHITE.



Nous passons en revue PowerColor Hellhound, cette fois dans une édition spéciale en version Spectral White. La Radeon RX 6700 XT au nom démoniaque, voici l'édition Hellhound. Un produit qui reste à la performance de référence destiné à être une proposition plus précieuse. Maintenant, nous avons déjà l'original HELLHOUND, la performance sera la même (mêmes horloges), cependant, son design esthétique a été changé. Tout est blanc, un capot blanc, des ventilateurs blancs, et même une plaque arrière blanche ainsi qu'un circuit imprimé blanc, et cela a l'air plutôt magnifique.



Les choses se présentent bien pour cette série de produits. Armé d'un refroidisseur à trois ventilateurs et d'un design personnalisé, TUL (la société derrière PowerColor) livre un produit cadencé de référence avec la possibilité de le modifier soi-même. Cependant, étant un SKU non-OC, cela implique plus de restrictions. La puissance de base autorisée est plus faible, et la carte a une restriction sur la fréquence maximale de Boost ainsi que sur la mémoire graphique. Armé de 12 Go de mémoire graphique, cela suffira-t-il ?



Dans cette revue, nous commençons par une vue d'ensemble et une analyse, nous allons discuter de la Radeon Series 6700 XT d'AMD qui découle de l'architecture RDNA2. Il a fallu du temps à AMD pour la sortir ; en juillet 2019, AMD a annoncé les Radeon RX 5700 et 5700 XT basées sur l'architecture RDNA2, une série de produits qui, depuis, est bien respectée. La série 5700 offre effectivement de bonnes performances. Cependant, à partir de là, les choses ont été repoussées pour diverses raisons comme tout ce qui est lié à COVID-19, dans le monde de la technologie graphique, également une nouvelle dynamique a été ajoutée, Raytracing. Ou, je devrais dire DirectX Raytracing (DX-R).



NVIDIA a été pionnier il y a deux ans déjà avec sa série RTX 2000, et AMD a décidé de retarder cela pour le GPU Navi original. Comme le paysage graphique a changé quelque part, la feuille de route d'AMD a changé aussi. Les consoles Microsoft et Sony intégrant la technologie AMD ont révélé que le Ray tracing allait être pris en charge. Et cela a défini la tendance pour la carte graphique de bureau que nous voyons annoncée aujourd'hui également.



Radeon RX 6700 XT



AMD a annoncé cette carte lors de sa présentation " Where Gaming Begins epi3 " (3 mars 2021). Comme indiqué précédemment, une seule UGS NAVI22 est publiée pour le moment. La Radeon RX 6700 XT. Une version non XT pourrait suivre à une date ultérieure. La RX 6700 XT sera disponible dans le commerce à partir du 18 mars 2021. Les cartes de référence et les cartes customs sont lancées à la même date. Navi22 XL, le GPU qui réside sur la série de cartes graphiques 6700 XT a été associé à 12 Go de mémoire graphique GDDR6 Armé d'une architecture RDNA2 et de 40 CU, cela offre 2560 processeurs d'ombrage, soit le même nombre que la Radeon RX 5700 XT, l'architecture est toutefois beaucoup plus rapide.



La mémoire utilise un bus mémoire de 192 bits de large. Les cartes de référence utilisent 11 phases d'alimentation. Elle aura une horloge de base de 2321 MHz, une horloge de jeu de 2424 MHz et une horloge de boost de 2581 MHz. La carte graphique comporte 160 TMU, 64 ROP et 40 cœurs de raytracing pour l'accélération matérielle du raytracing. La carte graphique est équipée d'un PCB de haute qualité avec un connecteur d'alimentation à 8 broches et 6 broches. Le TDP officiel est de 230W.







Voici la fiche technique :







Toutes les cartes 6000 publiées par AMD et ses partenaires seront équipées de mémoire GDDR6, mais la 6700 XT en possède 12 Go. Et cela signifie un bus mémoire de 192 bits de large à la bande passante plus limitée. Cependant, AMD a trouvé une astuce dans son architecture, en ajoutant un cache L3 dans le GPU. Tous les processeurs graphiques basés sur RDNA2 sont compatibles avec DirectX Ultimate, une appellation qui désigne des niveaux de fonctionnalités supplémentaires tels que DirectX Raytracing (DXR), Variable Rate Shading (VRS), Mesh Shaders et Sampler Feedback.

Prix



Le prix de la référence Radeon RX 6700 XT est plutôt excessif : 479 USD. Vous pouvez donc vous attendre à ce que les cartes partenaires de la carte avec des designs et un refroidissement personnalisés se situent au-dessus de la barre des 500 USD. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n'arrivons pas à comprendre les niveaux de prix, car là où NVIDIA augmente ses prix, AMD fait de même. Malheureusement, les prix sont maintenant à des niveaux tellement ridicules que les gens fuiront vers les consoles beaucoup plus facilement. Traditionnellement, la série Radeon RX x700 aurait dû être un produit grand public ou haut de gamme. En partant de la 5700 XT de dernière génération, AMD a augmenté les prix de 80 USD. TUL (Powercolor) n'a pas voulu confirmer un PDSF pour ce produit.



PowerColor Radeon RX 6700 XT HELLHOUND Blanc spectral



PowerColor apporte un autre SKU à leur ligne de produits sur le marché avec encore une fois un nom plutôt sombre pourtant coloré blanc, HELLHOUND Spectral WHITE. Selon la mythologie, un chien de l'enfer est un chien surnaturel dans le folklore. Une grande variété de chiens surnaturels sinistres ou infernaux apparaissent dans les mythologies du monde entier. Les caractéristiques qui ont été attribuées aux chiens de l'enfer comprennent une fourrure noire déchiquetée, des yeux rouges brillants, une force et une vitesse surhumaines, des caractéristiques fantomatiques ou de fantôme, et une odeur nauséabonde.



Certaines légendes européennes affirment que si une personne fixe les yeux d'un chien de l'enfer trois fois ou plus, elle mourra certainement. Dans les cultures qui associent l'au-delà au feu, les chiens de l'enfer peuvent avoir des capacités et une apparence basées sur le feu. Eh bien, un nom qui a été choisi avec sagesse ? Outre la série Hellhound, TUL (la société derrière PowerColor) proposera les produits Liquid Devil, Red Devil et Red Dragon. Hellhound a un aspect un peu différent avec un schéma blanc et des LEDs blanches.



Le produit a une plaque arrière qui comporte le logo de la nouvelle série. Et malgré les horloges de référence, la carte révèle un duo de connecteurs d'alimentation à 8 broches et trois DisplayPort 1.4a, et un seul HDMI 2.1. Elle est basée sur un refroidisseur à triple ventilateur et un design à 2,5 fentes. La carte graphique RX 6700 XT modifiée présente un design noir franc avec une plaque arrière.



Les trois ventilateurs émettent des lumières blanches (cette seule couleur), vous repérerez un interrupteur sur le côté supérieur, non ce n'est pas un double BIOS, mais vous pouvez allumer/éteindre la lumière LED bleue avec lui. Dans la zone E/S, la carte comprend trois ports DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.1. Les fréquences d'horloge sont de référence, tout comme la distribution électrique, et la mémoire GDDR6 de 12 Go tourne à 2000 MHz (16 Gbps effectifs). La carte a une longueur de près de 31 cm. Sur les deux pages suivantes, vous trouverez quelques photos internes, après quoi nous passerons à la critique.



THE GURU3D