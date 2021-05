Processeurs de bureau AMD Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G "Zen 3" Cezanne Benched.



Plusieurs chiffres de référence des prochains processeurs de bureau AMD Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G ont été révélés par le passionné de PC thaïlandais TUM_APISAK. Les 5700G et 5600G sont basés sur le silicium "Cezanne" de 7 nm qui combine jusqu'à 8 cœurs de CPU "Zen 3" sur un seul CCX, partageant un seul cache L3 de 16 Mo, ainsi qu'un iGPU basé sur l'architecture graphique "Vega". Les deux puces ont été soumises au banc d'essai CPU-Z, où elles ont affiché des résultats spectaculaires.



























Les deux puces affichent un score plus élevé en mode single-thread que le Core i9-10900K "Comet Lake", grâce à l'IPC élevé des cœurs "Zen 3" et aux faibles latences du silicium monolithique "Cezanne". Dans le test multithread, le 5700G 8-core/16-thread a obtenu des résultats supérieurs à ceux du Core i9-9900KS (5.00 GHz all-core). Un HP OMEN 25L pré-construit a été soumis à Geekbench 5, où il s'est révélé performant à 90% par rapport au Core i5-11600K. Userbenchmark remarque que le 5600X est dans la ligue de ses contemporains, mais qu'il est en retard sur la latence de la mémoire.



TWITTER (Tum Apisak)