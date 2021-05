ASUS nous propose : Le TUF Gaming Capture Box CU4K30.















TUF Gaming Capture Box



Que vous souhaitiez diffuser des informations à vos fans tout en jouant sur une console ou un PC, le boîtier de capture ASUS TUF Gaming vous permet de diffuser des flux de jeu de première qualité qui rendront la foule en délire.



Capturez chaque détail de l'action







Le boîtier de capture ASUS TUF Gaming prend en charge la transmission HDR jusqu'à 4K60 via deux ports HDMI 2.0 et assure la fluidité de votre jeu en transférant des vidéos jusqu'à 4K30 vers votre station de travail externe ou votre ordinateur portable via un port USB 3.2 Gen 1x1 Type-C. Préparez-vous à épater vos followers avec des livestreams d'une qualité époustouflante.



Streaming avec une équipe ou en solo



Pour une capture simplifiée des parties de console ou des commentaires en direct en solo, un casque et une manette peuvent être connectés à l'ASUS TUF Gaming Capture Box via deux prises jack 3,5 mm. La connexion du casque transmet de façon transparente le son aux membres du groupe et permet au public d'écouter toute l'action.



Certifié pour OBS



Soutenu par la certification OBS, l'ASUS TUF Gaming Capture Box fournit un contenu vidéo magistral adapté à votre plateforme de streaming préférée.



Design compact et prêt à l'emploi



À l'intérieur comme à l'extérieur, le TUF Gaming Capture Box d'ASUS est conçu pour fonctionner sans problème. Son châssis en aluminium de la taille d'un demi-palme réduit l'encombrement du bureau et améliore silencieusement la fiabilité en dissipant la chaleur générée par les composants internes. Et la prise en charge de la vidéo de classe USB permet de connecter un PC ou un ordinateur portable sans avoir besoin de pilotes dédiés, pour un déploiement rapide à tout moment et en tout lieu.



L'éclairage RVB signale l'état



L'avant du boîtier de capture ASUS TUF Gaming est éclairé par une bande lumineuse RVB qui indique de manière pratique l'état de fonctionnement.



Préparez-vous à capturer et à conquérir







Appareil de jeu, PC de streaming, contrôleur et casque, il suffit de brancher chacun d'eux pour commencer immédiatement à diffuser l'action à vos adeptes !



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 07 mai 2021, pas de prix pour le moment.



THE GURU3D