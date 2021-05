ASUS annonce également la disponibilité du projecteur portable ZenBeam Latte.



ASUS a annoncé la disponibilité du projecteur LED portable ASUS ZenBeam Latte, l'un des produits les plus populaires du CES 2021. Conçu pour offrir des expériences vidéo et audio immersives, le ZenBeam Latte L1 offre des projections lumineuses allant de 40 à 120 pouces (diagonale) à une résolution de 720p, et il inclut le son Harman Kardon. Il offre aux utilisateurs une option plus flexible pour la diffusion de leurs vidéos ou films préférés, ou pour les présentations en salle de réunion, en leur permettant de régler la taille de l'écran en fonction de leur espace de vie ou de travail. Le ZenBeam Latte L1 comprend l'application Aptoide TV qui permet aux utilisateurs de visionner des contenus vidéo riches, optimisés pour les appareils à grand écran.







Récompensé par de nombreux prix de design, notamment les prix Good Design 2020, Red Dot (Product Design) 2021 et Taiwan Excellence 2021, le ZenBeam Latte L1, léger et compact, ressemble à une tasse à café et est le premier projecteur au monde à être doté d'une couche extérieure en tissu, ce qui lui confère un look qui s'intègre dans n'importe quelle maison ou bureau. La conception en tissu intégré améliore l'acoustique du son et procure des avantages en matière de refroidissement en améliorant le flux d'air. Les ailettes de refroidissement internes permettent également de dissiper efficacement la chaleur.







Des sensations fortes sur grand écran



La mise en miroir sans fil permet au ZenBeam Latte L1 de projeter du contenu diffusé en continu à partir de smartphones, tablettes et autres appareils compatibles avec Android, iOS et macOS, pour un divertissement en haute définition. Alternativement, le port HDMI assure la compatibilité avec un large éventail de sources d'entrée. Le port USB Type-A permet de connecter un clavier ou une souris et peut également être utilisé pour charger des appareils mobiles.



Le ZenBeam Latte a une luminosité maximale de 300 LED Lumens et une résolution HD native avec prise en charge des entrées FHD. Son objectif à courte portée offre des sensations sur grand écran même dans les petites pièces, permettant des projections de 40 pouces à une distance d'un mètre et des images de 120 pouces à une distance de 3,2 mètres.



Un son exceptionnel pour tous les scénarios



Le ZenBeam Latte peut également être utilisé comme une enceinte sans fil qui diffuse de la musique jusqu'à 12 heures sur une seule charge, via Bluetooth. Son haut-parleur certifié Harman Kardon de 10 watts a été réglé pour tirer parti de la couche extérieure en tissu afin de fournir un son chaud et clair. La conception tient également compte de la dissipation de la chaleur pour garantir les meilleures performances audio à tout moment. Le logiciel AudioWizard inclus, exclusif à ASUS, offre trois modes prédéfinis pour garantir un son optimisé pour différents scénarios. Le mode cinéma améliore les voix et l'ensemble du son pour une expérience authentique de cinéma ; le mode musique améliore les basses et offre une gamme audio plus large pour différents genres musicaux ; et le mode jeu offre un son et des voix plus immersifs dans le jeu pour améliorer les expériences de jeu.



Un divertissement familial



Le ZenBeam Latte comprend une télécommande pour faciliter la navigation et l'utilisation. Une pochette de transport pratique et une batterie intégrée offrant jusqu'à 3 heures de divertissement non-stop (en mode Eco) font du ZenBeam Latte l'outil idéal pour une soirée de visionnage en plein air avec la famille et les amis.



Les utilisateurs d'Android peuvent constituer et gérer une vidéothèque YouTube personnelle grâce à la fonction Liens vidéo. Ce logiciel préinstallé empêche YouTube de lire automatiquement les vidéos en dehors de la liste de lecture, ce qui garantit que le contenu reste adapté aux enfants. Lorsque le ZenBeam Latte est connecté à Internet via le WiFi, les utilisateurs peuvent visionner les vidéos enregistrées, sans fil.



Le ZenBeam Latte comprend la plateforme multimédia préinstallée Aptoide TV, un écosystème de streaming multimédia dédié comprenant plus de 2500 applications, dont YouTube, Amazon Prime Video, Hulu et Netflix.



Voici la fiche technique :







